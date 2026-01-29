Begoña Pérez, experta en limpieza: “Para limpiar el lavarropas uso 200 ml de lavandina y 100 ml en el cajón”

Aunque no lo parezca, el lavarropas suele ser uno de los electrodomésticos que más suciedad acumula de toda la casa. Si bien limpiarlo puede parecer complicado y costoso, Begoña Pérez , experta en limpieza, reveló su método para dejarlo impecable .

El método consiste en limpiar en profundidad las distintas zonas del lavarropas donde se acumula suciedad con lavandina. Para esto, la especialista explicó que usa 200 mililitros del producto en el tambor del aparato y 100 mililitros más en el cajón donde va el detergente para los conductos internos.

“Es el turno del tambor y los conductos interiores. Para esto hay que usar 200 ml de lavandina directamente en el tambor y 100 más para el cajón del detergente. Hay que poner un programa largo a 60 grados y, para terminar, un programa corto en vacío”, señaló Pérez.

Aunque con este método es sencillo limpiar el lavarropas, hay ciertas precauciones a tener en cuenta antes de aplicarlo:

Con el método de Begoña Pérez, una tarea complicada y costosa como limpiar el lavarropas se vuelve extremadamente sencilla, práctica y económica para cualquier hogar.

Fuente: TN