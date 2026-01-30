Un rastro genético y una posible cómplice: investigan nuevas pistas del crimen de Erika Álvarez en Tucumán

NACIONALES

Un nuevo informe forense, al que tuvo acceso TN , confirmó el hallazgo de material genético en el cuerpo de Erika Antonella Álvarez , la joven de 25 años que fue asesinada a principios de este mes en la ciudad de San Miguel de Tucumán .

El entorno de la joven también aportó datos inquietantes sobre una mujer que trabajaría en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: un pedido de seguimiento en redes sociales y la existencia de un video sexual que podría ser la clave del móvil .

La investigación por el homicidio de Álvarez suma elementos cada vez más escabrosos desde la tarde del 8 de enero, cuando encontraron su cuerpo, atado de pies y manos dentro de bolsas de residuos, en una basural en el barrio Manatial Sur.

Mientras la Justicia acorrala al exmilitar Felipe Sosa , de 51 años, único detenido hasta el momento , los resultados de las pericias biológicas y nuevos testimonios del círculo íntimo de la víctima abren una hipótesis macabra : la posible participación —o encubrimiento— de una tercera persona.

Un informe del Laboratorio de Química Legal y Toxicología Forense del ECIF confirmó que Álvarez fue brutalmente atacada. Los peritos encontraron “líquido seminal en la cavidad vaginal”, además de “sangre humana en la cavidad bucal y anal”. Estos resultados abonan la teoría de que, además de ser asesinada, la joven habría sido víctima de abuso sexual .

La familia de Álvarez insiste en que Sosa no es el único eslabón en esta cadena de violencia . Ellos piden investigar a una empleada en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que mantendría un vínculo sentimental con el detenido .

Esta misma persona ya había sido nombrada en la causa por uno de los empleados del exmilitar que trasladó la camioneta del propio Sosa hasta la provincia de Buenos Aires apenas días después de encontrar el cuerpo envuelto en cuerdas, cintas y bolsas de residuos en un basural. Este hombre dijo que la mujer es la pareja actual del detenido y fue quien le había entregado la llave del vehículo para ser trasladado .

El primero es de Mayra , hermana de Álvarez. Ella recibió mensajes de audio de Erika con un pedido inusual en junio del año pasado: “Me pidió que la siga en Instagram (a la empleada judicial investigada), porque a ella no le aceptaba la solicitud de amistad”, explicó. Esto demostraría que la joven intentaba monitorear los movimientos de la mujer unos meses antes del crimen .

El segundo testimonio, aún más revelador, es de Milena, otra hermana. Según describió, Erika le había mostrado el 30 de noviembre del año pasado un video explícito en el que se veía al exmilitar con esa misma mujer.

Para Milena, la existencia de ese material y el interés de Álvarez en los movimientos de la mujer sugieren un trasfondo de celos que pudo ser letal . “Sospechamos que ella pudo ser también víctima de los celos de esta mujer”, indicaron desde el entorno.

La hipótesis familiar va más allá de la instigación: temen que esta persona podría haber tenido un rol activo, ya sea en el momento del asesinato, como testigo presencial; o en el posterior descarte del cuerpo, que fue encontrado desnudo en bolsas de residuo, una logística que sugiere frialdad y planificación para borrar huellas .

Con el teléfono de Álvarez aún desaparecido, la fiscalía deberá determinar si existieron comunicaciones amenazantes entre la víctima y la empleada judicial , y qué rol jugó realmente esa mujer en las últimas horas de vida de la joven .

Fuente: TN