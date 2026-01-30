La fiscalía pidió que el empresario Sáenz Valiente vaya a juicio oral por la muerte de Emmily Rodrigues

NACIONALES

En el avance de la causa que investiga la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues , la fiscalía pidió que el empresario Francisco Sáenz Valiente sea llevado a juicio oral por los delitos de “suministro gratuito de estupefacientes y facilitación del lugar para su consumo; y abandono de persona agravado por el resultado de muerte”.

La solicitud fue realizada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 , a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.

En el requerimiento, los fiscales indicaron que si bien Sáenz Valiente fue procesado por el delito de “homicidio imprudente”, la calificación que más se acerca a lo que ocurrió es a la de “ abandono de persona ”, un delito que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, según el Código Penal.

De acuerdo a lo que estableció la fiscalía, en la madrugada del 30 de marzo de 2023, Sáenz Valiente organizó una reunión en su departamento de la calle Libertad al 1500, a la que asistieron cuatro mujeres, entre ellas Emmily Rodrigues. Según la investigación, el empresario fue quien proveyó las sustancias que se consumieron durante el encuentro —cocaína, tusi y alcohol— y también facilitó el lugar para su ingesta.

Los fiscales sostuvieron que, con el correr de las horas, la joven brasileña comenzó a presentar un cuadro de “ alteración psíquica evidente ”, producto del consumo de estupefacientes, una situación que era perceptible para todos los presentes. Sin embargo, pese a ese estado, Sáenz Valiente no interrumpió la reunión ni solicitó asistencia médica inmediata .

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, ese comportamiento fue determinante: consideraron que el imputado creó y controló un escenario de riesgo y que, al advertir la descompensación de la víctima, tenía el deber de actuar para proteger su vida. Lejos de hacerlo, continuó con el encuentro y permitió que Emmily siguiera consumiendo sustancias , aún cuando ya no estaba en condiciones de valerse por sí misma.

Recién cerca de las 9 de la mañana se realizaron los primeros llamados a los servicios de emergencias, cuando la joven atravesaba un estado de desesperación, con gritos y pedidos de auxilio que también fueron escuchados por vecinos del edificio. Minutos después, Emmily cayó desde una ventana del sexto piso hacia el pulmón del edificio y murió durante su traslado al Hospital Fernández .

En ese contexto, la fiscalía entendió que la figura penal que mejor se ajusta a los hechos es la de “ abandono de persona agravado por el resultado de muerte ”, ya que el empresario habría omitido ofrecerle ayuda o asistencia médica de manera oportuna a una persona que él mismo había colocado en una situación de extrema vulnerabilidad.

Además, el requerimiento remarcó que el análisis del caso debe realizarse con perspectiva de género , ya que se trata de la muerte violenta de una mujer que ocurrió en un contexto sexualizado , lo que, según señalaron, impone al Estado la obligación de investigar y juzgar los hechos “en estricto cumplimiento de los estándares internacionales de protección de derechos humanos, libre de estereotipos y prejuicios de género”, concluyeron en el comunicado.

Ahora será el juez quien deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía y eleva la causa a juicio oral contra el empresario Sáenz Valiente.

Fuente: TN