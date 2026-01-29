Un nene de 12 años andaba en bicicleta y murió atropellado por una camioneta

Un menor de edad circulaba en su bicicleta a plena luz del día cuando fue impactado por el conductor de un auto y, producto de las graves lesiones, perdió la vida en forma inmediata.

El hecho sucedió a la altura de ruta provincial 92 y calle Aru Moisés, en la localidad "Vista Flores", ubicada en el departamento Tunuyán, unos 150 kilómetros hacia el sur de la capital mendocina.

Testigos llamaron al 911 y a los pocos minutos arribó una patrulla de la Policía de Mendoza, quien pidió la intervención de profesionales médicos del Servicio Coordinado de Emergencias, SEC y también bomberos voluntarios.

Una vez en el lugar, el personal de la salud solo pudo constatar que producto de las lesiones, el niño ya se encontraba sin vida.

El Ministerio Público Fiscal dio precisas instrucciones para que en el lugar trabajara personal de Policía Científica con el fin de resguardar los elementos que pudieran servir para la tramitación del expediente judicial correspondiente.

Asimismo, trascendió que el impacto fue contra una camioneta conducida por un hombre de 58 años. Se le practicaron los trámites administrativos correspondientes, como por ejemplo verificación de la documentación del vehículo, seguro al día y test de alcoholemia.

Las actuaciones quedaron a cargo de personal de Oficina Fiscal Valle de Uco, mientras en el lugar se vivían escenas de profunda tristeza cuando iban llegando familiares de la víctima fatal.



