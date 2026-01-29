El emotivo posteo de la hija de la turista que murió tras tirarse por una cascada en Bariloche

La sorpresiva y trágica muerte de Silvana Garibaldi , la mujer que falleció tras tirarse por una cascada en Bariloche , causó una profunda conmoción entre sus familiares y amigos.

Garibaldi falleció luego de tirarse por la cascada Fray en el Parque Nacional Nahuel Huapi de Bariloche. La mujer golpeó su cabeza contra una roca y murió al instante.

Su hija, Inés Vallone, le dedicó un emotivo posteo unos días después de que se confirmara el fallecimiento de la mujer de 59 años.

“Los silencios son lo que más duelen. Donde repaso todo lo que fuiste, toda la herencia que nos dejaste. De amor, de fuerza, de risas, de sueños y sobre todo de ganas”, fue el inicio del posteo que publicó en su Instagram.

Todavía sorprendida por la muerte de su madre, Inés escribió: “ Hoy me cuesta mucho hacerme la idea de que no vas a estar más , con tus chistes, tus mimos, tus olores. Mi confidente. Fuiste una mujeraza, con una luz inmensa".

En esa misma línea, agregó: “Todo ese recorrido y siembra se refleja cosechado en nuestros vínculos. Lo más importante. La compañía, el sostén, esa red que nos tejiste pasito a pasito”.

Sobre el cierre del emotivo posteo, la joven se refirió a las trágicas circunstancias en las que murió su madre.

“No quiero ponerme a pensar en el por qué, porque no lo hay. La vida es un misterio que evidentemente escapa por completo la comprensión. Porque nada de esto tiene sentido”, señaló.

Luego, en el final de la publicación, agregó: “Ma, lo único que te prometo es que te voy a honrar en cada paso que dé , cada palabra que salga de mi boca y en cada palabra que escriba. En cada salida del sol te saludaré y en cada atardecer te digo hasta pronto. Te amo ma".

Fuente: TN