“Nuestra casa estaba hecha a nuevo, se cayó todo”: los dramáticos testimonios de los vecinos de la fábrica que explotó en San Fernando

NACIONALES

El fuerte incendio que se desató en una fábrica de productos de belleza en San Fernando causó pánico, angustia y un tendal de destrozos en los vecinos que tenían sus casas linderas con el galpón que ardió durante la madrugada del jueves.

Puertas dañadas, vidrios por doquier y espacios inhabitados por el olor o el riesgo de derrumbe era el panorama que se encontraba en Brandsen al 800 , donde estaba ubicado el depósito que ardió. Algunos de esos vecinos convivían con el mismo desde hace años, otros acababan de mudarse: una pareja recién había terminado de reciclar su hogar a nuevo el pasado agosto.

"Tengo los dormitorios de arriba llenos de vidrio, estoy en shock, no pensé despertarme con algo así", contó una vecina que abrió las puertas de su casa al canal TN para que recorran los pasillos: parecía una zona de guerra. Una de las puertas había explotado.

Según contó, al oír la explosión atinaron apenas a salir corriendo. Pero están demasiado cerca de la fábrica, pared con pared. Además denunció que los vecinos ya se venían quejando a la municipalidad de San Fernando por los olores que emanaban y que solían derramar líquidos de colores al desagüe.

"Esto se podría haber evitado, la fábrica era un depósito de YPF antes y hay tanques enterrados. Acá no podía haber una fábrica de ese tamaño funcionando", contó otro vecino que intentaba contener las lágrimas. " No pueden hacer la 'vista gorda' (del municipio) . Para habilitar cualquier cosas necesitas matafuego y acá no tenían los elementos En su momento los denuncié, esto se podría haber evitado", se lamentaba mientras barría escombros.

Otra pareja de vecinos, Juana y Miguel, describieron el terror al escuchar la explosión. "Reventó que parecía que nos habían tirado un cohete, que un rayo nos había partido la casa", graficó.

"No se puede imaginar las chispas hasta arriba. Tembló todo y volaban los vidrios. Comenzamos a tirar agua y a barrer vidrios hacia afuera", le contó al canal C5N .

Pero uno de los mayores dramas lo sufrió una pareja lindera a la zona de incendio. Su casa se encuentra aprisionada por la fábrica, que la recubre en forma de L tanto en una pared lateral como en el fondo.

La joven pareja se había mudado en agosto, después de haber remodelado por completo la casa . Adentro aparecían terminaciones nuevas y muebles con casi nada de uso, que se cruzaban con pedazos de pared y cielorraso que se desprendió por la explosión. Según les contaron los bomberos, hay un baño en el fondo que no lo pueden usar por peligro de derrumbe.

Quien reveló esta historia fue Marcela, madre de la mujer que vive en la casa. "Ella está en shock, pudo salir con el novio de acá y me llamó por teléfono una vez afuera. 'Mamá, estamos bien pero se cayó todo', me dijo. Se autoevacuaron y salieron gritando para alertar a los vecinos", contó la mujer.

La pareja tuvo suerte de alertarse tempranamente del incendio porque el hombre había llegado unos minutos antes del comienzo del incendio y logró ver las llamas por la ventana antes de la enorme explosión. "Ella dijo que explotaba y salió corriendo. Sentían que llovían piedras, corrieron la cortina y vieron el fuego. La explosión los agarró a dos cuadras", contó.

La pareja no tenía asegurada la casa aún. Al igual que el resto, esperaban que desde el municipio o de la fábrica se acerquen a asistir.

El hecho ocurrió en un depósito de la empresa Otowil, dedicada a la elaboración y almacenamiento de productos de belleza, situado sobre Brandsen al 800, entre 25 de Mayo y Sarmiento, frente a las vías del ramal Retiro-Tigre del tren Mitre.

La explosión fue de tal magnitud que se escuchó en distintos puntos de la zona norte del conurbano, como Tigre, Victoria, Virreyes y barrios aledaños.

Para atender el fuego, trabajaron más de 80 efectivos y unas 30 dotaciones de bomberos. Por la mañana, el fuego ya estaba controlado y no se registraron heridos.

Fuente: Clarín