Se conoció un nuevo video del momento en el que un conductor atropelló a su padre tras una violenta discusión

Se conoció un nuevo video del momento en el que un conductor atropelló a su padre y a otras dos personas luego de una violenta discusión.

El hecho se registró en Juan Manuel de Rosas , entre Madariaga y Bermejo, en la localidad bonaerense de San Justo.

Según consta en el parte policial al que accedió TN , Domingo Antonio Ninni, de 70 años, se encontraba en su lugar de trabajo, un taller mecánico, cuando apareció su hijo, Esteban Javier Ninni, de 38, quien comenzó a comportarse de manera violenta y lo agredió físicamente con un elemento contundente.

Poco después, Esteban agarró su auto, un Citroen C4, se subió a la vereda y luego de tomar velocidad, embistió a su padre y a otras dos personas —identificadas como Kevin Forti (26) y Magalí Ester Navarro (39)— que estaban en el lugar.

Las imágenes que captaron el brutal ataque fueron registradas por las cámaras de seguridad de un local.

En la escena, inclusive, había una mujer con un bebé en brazos que no llegó a ser alcanzada por el vehículo.

El resto de las personas atropelladas terminaron desparramadas sobre el suelo y un hombre hasta intentó pegarle al conductor a través de la ventanilla.

Quien se llevó la peor parte fue Forti, que recibió el impacto de lleno. Luego del ataque, el conductor se dio a la fuga , mientras testigos alertaban al 911.

Minutos después, cerca de las 12.10, llegó una ambulancia que asistió al joven herido en el lugar, al igual que otra unidad sanitaria que brindó atención al hombre de 70 años.

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga el hecho y analiza las responsabilidades penales del atacante.

Según informaron las autoridades, Esteban Ninni fue detenido y su auto fue secuestrado. Además, se informó que las víctimas sufrieron heridas leves, por lo que no fue necesario llevarlas a un centro de salud. Todas están fuera de peligro.

Fuente: TN