Detuvieron a un hombre acusado de abusar de una nena de 11 años que podría estar embarazada

NACIONALES













Un caso estremecedor salió a la luz en las últimas horas en Lomas de Zamora tras la detención de un hombre de 33 años acusado de abusar sexualmente de una nena de 11. Ahora, investigan si la víctima está embarazada como consecuencia de los ataques.

El operativo, ordenado por la fiscal Fabiola Juanatey, se hizo en una casa del barrio Olimpo y estuvo a cargo de efectivos de la DDI local.

La denuncia y el inicio de la investigación

La causa se inició el 21 de enero pasado a raíz de la denuncia de la mamá de la menor, una mujer de 40 años que es dueña de un taller de ropa. Según su testimonio, el acusado trabajaba como empleado en su negocio.

La madre también advirtió que el sospechoso, de nacionalidad boliviana, habría intentado abandonar el país, lo que aceleró la intervención judicial y la orden de detención en el mismo barrio donde ocurrieron los hechos.

Tres años de abuso y un embarazo bajo sospecha

En su declaración, la denunciante aseguró que su hija habría sido abusada durante al menos tres años por el hombre, que aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con ella para someterla. El último ataque habría ocurrido en diciembre.

En los últimos días, la nena comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, lo que llevó a la familia a pedir un turno médico en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, en el barrio porteño de Flores.

Allí, según publicaron distintos medios locales como El Diario Sur, los médicos le hicieron estudios para confirmar si la menor está embarazada como consecuencia de los abusos. La familia se encuentra a la espera del resultado de los estudios.

La causa judicial y la situación del acusado

La causa quedó caratulada de manera preventiva como “Abuso sexual ultrajante con acceso carnal”. Intervienen la fiscal Fabiola Juanatey y la jueza de Garantías N.º 6 de Lomas de Zamora, Laura Ninni.

En tanto, el acusado permanece detenido mientras avanza la investigación.

Abuso sexual a menores en la Argentina

• El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes se da cuando un adulto los involucra en situaciones sexuales para las que los menores no están en condiciones de dar su consentimiento.

• Se considera abuso aún cuando la persona adulta utilice al menor para estimularse sexualmente, haya o no haya contacto físico.

• Las nenas menores de cinco años son las principales víctimas de abuso sexual y, en la mitad de los casos, los agresores viven con ella, es un familiar directo o una persona de confianza.

• Si crees que un niño, niña o adolescente pudo haber sido víctima de abuso sexual, comunicate las 24 horas del día desde cualquier lugar del país al 0800-222-1717, la línea gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

• El abuso sexual intrafamiliar es uno de los que más se repite en torno a este tipo de maltrato, en el que un mayor de edad abusa de su vínculo parental para someter a un menor.



