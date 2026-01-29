Persecución, choque y tiroteo tras el robo de una camioneta en el sur del Conurbano

NACIONALES

Una persecución policial derivó este miércoles en un tiroteo entre efectivos de la Policía Bonaerense y delincuentes , luego de que agentes que patrullaban la zona detectaran una camioneta que había sido robada minutos antes. Como resultado del enfrentamiento, uno de los ladrones, mayor de edad, recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en grave estado, mientras que su cómplice resultó ser menor de edad.

Todo inició a partir de un llamado al 911, en el que una persona denunció el robo de su camioneta Amarok S10 negra en el municipio de Lomas de Zamora . La alerta fue difundida de inmediato por la radio policial y, poco después, un móvil de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) detectó el vehículo cuando circulaba por la intersección de Juncal y Oyuela , en Lanús, cerca del límite con Lomas de Zamora.

A partir de allí comenzó una persecución durante la cual los sospechosos colisionaron contra al menos dos autos particulares . Sin embargo, la secuencia no terminó en ese punto.

Dos de los delincuentes descendieron de la camioneta y abordaron un Fiat Cronos gris para continuar la huida . En ese contexto, abrieron fuego contra los efectivos, quienes repelieron la agresión. La fuga finalizó cuando el Cronos impactó contra un móvil de la Bonaerense.

Las imágenes de los vehículos involucrados reflejan la violencia del enfrentamiento: en una de las ventanillas del patrullero se observan impactos de bala , mientras que el parabrisas del Fiat Cronos presenta orificios producto de los disparos.

Como consecuencia del tiroteo, uno de los ladrones, mayor de edad, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Vecinal, donde permanece internado en grave estado y bajo custodia policial. Posteriormente se confirmó que el segundo implicado es menor de edad.

Por su parte, dos policías que viajaban en el móvil embestido fueron derivados al mismo centro de salud con dolores en la zona cervical, aunque se encuentran fuera de peligro.

Tras el enfrentamiento, los investigadores hallaron un revólver calibre .38 sobre el asiento del acompañante del Fiat Cronos utilizado por los delincuentes.

La camioneta robada fue finalmente recuperada en la zona de Chascomús y Pasaje 1 , dentro del barrio El Ceibo, donde fue hallada sin ocupantes

En la causa interviene la Fiscalía de Menores N° 6 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Bonilla, quien ordenó que las pericias en el lugar sean realizadas por Gendarmería Nacional.

Fuente: Clarín