Javier Milei dijo que aumentó el antisemitismo “en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamita”

NACIONALES

El presidente Javier Milei participó este miércoles por la tarde del acto por el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto , que se llevó a cabo en el Museo del Holocausto. Allí aseguró que creció el antisemitismo en el mundo “en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamita”. Subrayó que mientras gobierne Argentina tendrá "tolerancia cero" al antisemitismo. Seguí todas las novedades sobre las medidas del Gobierno en la cobertura minuto a minuto de Clarín .

En una decisión que apunta a redoblar la presión sobre la conducción de la CGT para forzar el llamado a un paro general contra la reforma laboral, el jefe de la UOM, Abel Furlán , junto a un grupo de referentes de gremios K y de perfil combativo lanzaron este miércoles un nuevo frente sindical que apuesta a frenar la aprobación legislativa de la iniciativa del Gobierno .

Para ello, el flamante Frente de Sindicatos Unidos , que se terminó de conformar esta tarde en un encuentro realizado en la sede porteña del gremio metalúrgico, definió el inicio de un plan de lucha que contempla dos movilizaciones en Córdoba y Santa Fe para el 5 y 10 de febrero respectivamente, con la intención de redoblar el reclamo sobre los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro para que sus legisladores rechacen el proyecto de la Casa Rosada. Seguí leyendo .

Javier Milei sumó este miércoles una nueva embestida en la pelea que el Gobierno mantiene con Paolo Rocca , el CEO del Grupo Techint. Las tensiones, que se habían iniciado cuando el Gobierno decidió desestimar la oferta que había hecho la metalúrgica local y adjudicar a una empresa india una licitación por la compra de tubos para Vaca Muerta , sumó un nuevo episodio este miércoles cuando el mandatario compartió un mensaje en redes que sostenía que el ejecutivo de Techint había " jugado all in " para que el Gobierno " termine post elecciones de septiembre ".

"Y que quede constancia que Paolo Rocca (don chatarrin) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre", sostenía el mensaje original. Lo publicó el tuitero libertario Ziberal este miércoles por la tarde, el que remató con un "Jubílate, tano. Perdiste". Seguí leyendo .

En un comunicado, la central sindical acusó al proyecto que impulsa el Gobierno de " reducir el costo laboral empresario a costa de la Seguridad Social y de las provincias" y de quitar "recursos del sistema jubilatorio para crear el Fondo de Asistencia Laboral".

También señaló que se trata de "un ajuste silencioso que no pagan las empresas, sino los trabajadores, los jubilados y el Estado" porque implica " menos recursos para la seguridad social y para las provincias , sin ninguna garantía de creación de empleo ni mejora salarial".

El Tesoro logró refinanciar por completo la deuda de $9,4 billones que se vencía esta semana, y para la que sólo llegaba con $2,3 billones en la cuenta.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $11,17 billones en la licitación de este miércoles y adjudicó un total de $10,34 billones, lo que implica un https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2016605587136520230 El Gobierno enfrenta vencimientos por $19,9 billones en febrero y $15,9 billones en marzo, según la consultora Equilibra.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,34 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,17 billones. Esto significa un rollover de 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha. ✅ LECAP/BONCAP a: ➡️ 16/3/26… pic.twitter.com/KSbcgRBj7Y

El canciller Pablo Quirno , hincha de River, se burló con emojis este miércoles de las remodelaciones que Boca anunció para la Bombonera . El Xeneize hizo público un render de cómo será el patio de comidas que se instalará en el estadio, el mismo día que el Millonario confirmó la instalación de un techo en el Monumental.

Tres veces apretó el funcionario el teclado para publicar el emoji de la carita amarilla que ríe y lagrimea producto de la carcajada . Lo hizo sobre una publicación del diario Olé, que refleja el anuncio de la administración de Juan Román Riquelme, como parte del plan para que Brandsen 805 esté "cada día más lindo". Seguí leyendo .

En medio de la tensión entre el Gobierno y Techint luego de que la empresa perdiera una importante licitación para proveer caños para el gasoducto de Vaca Muerta, el Presidente volvió a referirse al CEO del grupo, aunque sin nombrarlo.

Milei comentó "DATO." en relación a un tuit del usuario @ZiberiaI, que decía: "Y que quede constancia que Paolo Rocca (don chatarrin) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste."

Durante su discurso en el Museo del Holocausto, el Presidente denunció un " creciente antisemitismo " y dijo que "Los esfuerzos por recordar, lejos de debilitarse, deben ser redoblados, ya que el olvido es el primer paso hacia repetir los errores del pasado ".

"Basta con echarle un vistazo a la realidad actual para darse cuenta de que esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado, han vuelto a asomar la cabeza. Esta vez, en malvada comunión con la la extrema izquierda global y el terrorismo islamista", agregó.

También recordó el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el tiroteo en Bondi Beach (Australia), en diciembre pasado.

El Presidente participó de un acto por las víctimas del Holocausto en el Museo del Holocausto en Buenos Aires. Milei encendió una vela en honor a las " víctimas del terrorismo y antisemitismo ", junto al presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Mindlin , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

También participaron del acto el jefe de Gabinete, Manuel Adoni ; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ; el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro ; y el subsecretario de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu .

El Presidente participó de un acto en conmemoración por la víctimas del Holocausto, que celebra el 27 de enero, el día de la liberación del campo de concentración Auschwitz Bikenau .

Por primera vez, la Argentina presidirá este año la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y también será anfitriona de dos plenarios, en junio y noviembre.

La senadora de La Libertad Avanza volvió a hablar de La Ley Penal en sus redes sociales.

"Los mayores de 13 años tendrán responsabilidad penal para ir presos, y los menores de esa edad también tendrán consecuencias", explicó en X.

"El que tiene 13, 14 o 15 años sabe lo que hace, y si delinque no puede volver a su casa como si nada hubiera pasado. Esto no es ideología, es terminar con la impunidad por edad, cuidar a los argentinos y poner límites claros", agregó en el video.

Los mayores de 13 años tendrán responsabilidad penal para ir presos, y los menores de esa edad también tendrán consecuencias. La Ley Penal Juvenil viene a poner orden: los delincuentes menores no quedarán más impunes y se les termina la libertad para robar y asesinar. Basta de… pic.twitter.com/BQpAiLN6Sy

Una nueva encuesta nacional, de una de las consultoras más prestigiosas en el país, dejó malas noticias para todos los evaluados. En especial para uno. Se trata de un ranking de imágenes que hizo Atlas Intel con 12 políticos top . Ninguno logró más apoyos que rechazos. Y el balance del último, un expresidente, resultó directamente horrible .

Atlas Intel es una consultora brasileña que se hizo conocida en Buenos Aires en 2019, cuando fue la que mejor pronosticó la elección que ganaron los Fernández, Alberto y Cristina. Luego, según le consta a Clarín, fue la que mejor anticipó el fenómeno Milei , acaso con la experiencia de la irrupción de Bolsonaro en su país. Seguí leyendo .

La senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, felicitó al presidente Javier Milei por la baja del riesgo país, que este miércoles llegó a 494 puntos básicos, y lo comparó con la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.

¡BUENA JAVO! pic.twitter.com/mAxGETNA51

MAS FOTONES DE @JMilei EN LUCCIANO’S pic.twitter.com/EN7ekl8nPr

El presidente Javier Milei dio este miércoles la orden de enviar al Congreso un proyecto que establece la adhesión de la Argentina al Consejo de Paz creado por su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Para instrumentar el ingreso al organismo, la administración libertaria buscará la ratificación en ambas cámaras legislativas, según confirmaron fuentes de Gobierno a la agencia Noticias Argentinas.

Al contar los detalles del show que compartió con Javier Milei en Mar del Plata, la imitadora y actriz Fátima Florez reveló que hay temas de Lali Espósito que "sí le gustan" al Presidente, a pesar de que el líder libertario se encuentra públicamente enfrentado con la cantante.

La expareja del Presidente dio detalles sobre las diferencias de mirada que mantiene con Javier Milei y explicó que, en la intimidad, suelen debatir acerca de diversos temas sin filtros. "Me hago preguntas en voz alta y se las digo a él. Son charlas nuestras y uno tampoco va a contar todo", señaló Florez. Seguí leyendo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció a la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A, dirigida por Demián Reidel y encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La acusación señala que la compañía habría adquirido un software por siete millones de dólares.

Esto se suma a una acusación anterior que manifiesta un sobreprecio del 140% con la empresa Limpiolux S.A. por servicios de limpieza en la entidad. Esta primera denuncia surgió a partir de una licitación para el servicio de limpieza en las centrales Atucha I y II que modificaba significativamente el precio que manejaba el organismo hasta ese momento, sin ningún motivo aparente.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió la publicación en redes sociales del presidente Javier Milei sobre la "quiebra" del sistema previsional durante el peronismo y apuntó contra el principal partido opositor.

"Hicieron populismo hipotecando el futuro del país. Fin", escribió Adorni y cerró con su clásica frase.

Hicieron populismo hipotecando el futuro del país. Fin. https://t.co/p0Rh7FqXSW

La exministra de Seguridad Sabina Frederic cuestionó este miércoles el proyecto de baja de la edad de imputabilidad que impulsa el Gobierno y criticó la falta de inversión en prevención, como "todo lo que hace a la estructura preventiva, que no tiene que ver solo con la educación, sino con la vinculación de niños que quedan abandonados por sus padres".

En ese sentido, destacó algunos "programas que permiten una vida mejor, que hoy existen, pero, por ejemplo en el municipio de Almirante Brown hay un programa de revinculación, pero no hay inversión suficiente para que se expanda a otros municipios".

"Estamos generando una discusión para desviar la atención de los problemas graves que atraviesan Argentina, como desempleo, falta de crecimiento, un gobierno que prometió cosas que no están sucediendo. Terminamos convirtiendo en enemigos a los niños", completó en Splendid AM990.

Lo que comenzó como un desatino no mejoró con el transcurso de la tarde. Luego de que tres fuentes inobjetables, dos vinculadas a la Secretaría de Cultura de la Nación y una de la provincia de Santa Fe, confirmaran a Clarín que el intendente de San Lorenzo, localidad de esa provincia, solicitó el sable corvo del general San Martín, que se encuentra en custodia del Museo Histórico Nacional, para ser usado como "cotillón" en una ceremonia, el Gobierno planea que en realidad, esa actividad sea la formalización del cambio de destino de esa reliquia histórica: el arma dejará de estar en el museo, donde es visitada por miles de personas, para pasar a ser custodiada por el Regimiento de Granaderos. Seguí leyendo.

El abogado de la familia de Jeremías Monzón, Diego Martini, confirmó en el medio local Aires de Santa Fe que la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibirá este viernes en Buenos Aires a la madre del joven asesinado a fines de 2025.

Monzón fue asesinado en diciembre y el crimen quedó registrado en un video, grabado con el celular de uno de los sospechosos, que se filtró recientemente en redes sociales, razón por la cual el caso tomó relevancia a nivel nacional.

El presidente Javier Milei fue blanco de críticas en las últimas horas por parte de dirigentes de la oposición que le cuestionaron haber cantado con la humorista Fátima Flórez en un teatro de Mar del Plata mientras los incendios siguen castigando la Patagonia y el fuego ya arrasó miles de hectáreas.

Uno de los más vehementes con sus críticas fue el dirigente piquetero Juan Grabois, quien acusó al mandatario de estar "boludeando en Mar del Plata" mientras "la Patagonia arde". También lo cuestionó el presidente de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, quien reclamó que la Emergencia ígnea y ambiental sea includo en el temario de las sesiones extraordinarias. Seguí leyendo.

Christian Otero, cofundador de Lucciano's, habló sobre la visita del presidente Javier Milei ayer a la fábrica de Mar del Plata y dijo que el mandatario "no probó" ningún gusto de helado "porque vino en horas de la mañana, fue rápido, pero se llevó alfajores y chocolates para degustar luego tranquilo".

En diálogo con radio Mitre, Otero comentó que tuvo que adelantar el regreso de un viaje que estaba haciendo en Italia, en una feria de helados. "Un honor recibir al Presidente. Pude presenciar en primera persona el imán que genera, tiene mucho carisma, No quedó persona en la empresa que haya quedado sin sacarse una foto. Un día muy grato para todos los que hacen Lucciano's".

Tras el pedido de los gobernadores patagónicos, el Gobierno Nacional analiza la posibilidad de incorporar al temario de extraordinarias la Ley de Emergencia Ígnea para dotar de herramientas a las provincias asediadas por los incendios forestales.

“Podría ser”, confesó a la agencia Noticias Argentinas una fuente de Casa Rosada. En la misma sintonía, otro integrante de la mesa política del presidente Javier Milei admitió que la propuesta está en evaluación y que, si el diagnóstico elaborado se ajusta a los parámetros oficiales, podrían avanzar en su incorporación.

El expresidente Mauricio Macri acompañó el pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y otros líderes patagónicos de incorporar a las sesiones extraordinarias la Ley de Emergencia Ígnea, que "permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional".

"En estos incendios ya se perdieron más de 230.000 hectáreas de patrimonio natural. La región se encuentra en una condición climática crítica, con la sequía más prolongada desde 1965. Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos", consideró Macri en redes sociales.

Apoyo el pedido de @NachoTorresCH y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional. En estos incendios ya se perdieron más de 230.000… https://t.co/WkN0gKnN3G

La interna libertaria volvió a quedar expuesta durante la Derecha Fest, en Mar del Plata, donde se registraron silbidos e insultos dirigidos contra Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y hombre de máxima confianza de Karina Milei.

El episodio ocurrió en medio del encuentro político libertario, donde militantes de LLA apuntaron contra el armador y actual integrante de la Cámara de Diputados de la Nación. Si bien los insultos fueron adjudicados a "Las Fuerzas del Cielo", espacio que comandan Daniel Parisini, conocido en redes como "Gordo Dan", y el diputado bonaerense Agustín Romo, desde ese sector le aseguraron a Clarín que no estuvieron vinculados con lo sucedido. Seguí leyendo.

El ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa para lograr la detención de Maximiliano Ariel Liquitay, un hombre que desde hace dos años posee un pedido de captura nacional e internacional por el delito de lavado de activos.

La Resolución 87/2026, publicada en el Boletín Oficial, indica que el 19 de diciembre de 2025 la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, a cargo de Diego Iglesias, solicitó que se ofrezca recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la detención de Liquitay.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió hoy que "Argentina atraviesa un momento peligroso" al "empezar a naturalizar que el Estado no esté, que no llegue, que no cuide".

En ese sentido, habló del cambio climático, con fuertes lluvias y fuegos que avanzan "sin piedad" en la Patagonia. "Negar el cambio climático no lo hace desaparecer. Lo único que logra es dejar a las provincias solas, sin apoyo, sin coordinación y sin una estrategia común frente a fenómenos que no reconocen fronteras", señaló.

Por eso, pidió al presidente Javier Milei "que cumpla el rol para el que los argentinos y argentinas lo eligieron y responda a la acuciante realidad que vive nuestro país, no solo en términos climáticos, sino también en lo social y estructural".

La Argentina atraviesa un momento peligroso: el de empezar a naturalizar que el Estado no esté, que no llegue, que no cuide. Cuando eso pasa, deja de ser garante y se convierte en espectador. El cambio climático existe. Negarlo no es únicamente un discurso, sino una forma de no…

El cineasta y funcionario nacional encargado del contenido audiovisual del Presidente, Santiago Oria, compartió en sus redes sociales un video de la diputada Lilia Lemoine quitando carteles que se expresaban en contra de Javier Milei durante su breve estadía en Mar del Plata.

En el video se puede ver a Lemoine vestida con prendas camufladas, tipo militar, lo cual Oria destacó en sus redes donde compartió el video: "Como en nuestros viejos tiempos de guerrilleros urbanos, arrancó los carteles contra Javi". La diputada iba acompañada por algunas personas más que la ayudaban.

Si bien el registro audiovisual fue compartido por Oria, parece que el video fue grabado por una mujer que habla detrás de cámara, dice "mirala a la guerrera" y en un momento pregunta: "¿Quién colgó el cartel, se sabe?".

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, consideró que la Ley Penal Juvenil debería tener un rango de edad menor al que propone la iniciativa oficial, que fija un piso de 13 años.

En diálogo con radio La Red, Monteoliva dijo: "La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos (que se establezca) a los 13, 14 años. Creo que incluso debería ser menos; la tendencia y la discusión es que se está alrededor de los 12 y los 13, más allá de los 13 y 14".

En ese sentido, la ministra destacó la inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias: "Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido, ojalá que podamos lograr esa reducción en la edad de imputabilidad".

"La Argentina está rezagada en esa discusión y definición. Salvo Brasil, que tiene casi el mismo rango de edad que la Argentina, todos los demás países están entre 12, 13 y 14 años, como piso de edad de imputabilidad", señaló.

Y lamentó: "Tenemos una normativa de 1980, mientras que las organizaciones criminales han cambiado, reclutan chicos; la evidencia muestra que estas organizaciones han mutado".

El presidente Javier Milei apuntó este miércoles contra la exmandataria Cristina Kirchner y acusó al kirchnerismo de "quebrar el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo".

"Luego, desde la oposición impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado. Por suerte están de salida...", agregó en una publicación en redes sociales donde citó un audio de la líder del PJ riéndose de que en 2017 "no se podrán pagar las jubilaciones".

PERVERSIÓN. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo mofándose de lo que le dejan al sucesor. Luego, desde la oposición impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado. Por suerte están de salida... Fin. https://t.co/bOcUNqbrdC

Jorge Sola, secretario general de la CGT, habló sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno e indicó que están llevando a cabo una "gran cantidad de reuniones con quienes hoy tienen la responsabilidad de definir si este proyecto cambia el futuro de los trabajadores".

"Hoy son senadores, después serán diputados; pero especialmente con gobernadores. Estamos dialogando para decirles que este proyecto está lejos del objetivo que se pretende, que es la modernización", marcó en Futurock.

Y continuó: "Está lejos de ayudar a pymes, lejos de mantener los derechos de los trabajadores. Estamos tratando de que no se trate este proyecto entre gallos y medianoche en un periodo de sesiones extraordinarias, porque un proyecto de estas características es pobre para el mundo del trabajo".

El periodista y funcionario nacional Javier Lanari informó este miércoles que "en los últimos dos meses casi 5000 extranjeros fueron expulsados, capturados y extraditados".

"Las reglas son claras: el que viola la Ley, el que delinque o el que ingresa ilegalmente no tiene lugar. La Argentina ya no es un colador...", destacó Lanari en sus redes sociales.

Dato. En los últimos dos meses casi 5000 extranjeros fueron expulsados, capturados y extraditados. Las reglas son claras: el que viola la Ley, el que delinque o el que ingresa ilegalmente no tiene lugar. La Argentina ya no es un colador...

El presidente Javier Milei participará este miércoles por la tarde del acto en conmemoración al Día Internacional del Holocausto que se celebra en el museo homónimo de la ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la calle Montevideo al 919, en el barrio de Recoleta.

El mandatario retornó a Buenos Aires durante la madrugada luego de una visita en la ciudad costera de Mar del Plata y, este miércoles a las 17, según informó Noticias Argentinas, el libertario compartirá el acto con las máximas autoridades de la comunidad judía, como el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, entre otros.

El Financial Times se hizo eco de la disputa entre Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, luego de que la licitación por los tubos para la construcción de un gasoducto que sacará el gas de Vaca Muerta para llevarlo al mundo fue otorgada a la firma india Welspun, y que el Presidente descalificara al empresario..

"El argentino Milei choca con el multimillonario CEO por acusaciones de proteccionismo", se titula el artículo. Seguí leyendo.

The libertarian president criticised the head of Italian-Argentine conglomerate Techint, after local media reported that the group was considering an anti-dumping complaint over its loss of a major pipeline contract to an Indian rival. https://t.co/fSsz9Y57Qu pic.twitter.com/9tSzqvfLtV

"Estoy bastante movilizada, fue una energía muy fuerte", expresó Fátima Flórez esta mañana tras el show que dio ayer por la noche junto a Javier Milei en Mar del Plata. En diálogo con Canal Trece, habló sobre cómo fue compartir escenario con el Presidente: "Ya nos conocemos más y uno se mira de otra manera".

Y agregó: "Estaba más relajada, como si fuera mi casa; le hice unos guiños internos y escuchaba sus carcajadas". Sobre su relación previa de pareja, dijo: "Tuvimos un vínculo poco convencional, no hay rencores, no fue una calentura, es más allá".

"Hay un vínculo que tiene una profundidad de charlas, de pensamientos, de no hablar y saber lo que el otro está pensando, conexiones profundas", afirmó Flórez y reveló que "la primera vez que nos abrazamos, estuvimos 45 minutos abrazados. Fue como un viaje en el tiempo. Nuestros abrazos siempre son fuertes".

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, calificó el Protocolo Antipiquetes como una "herramienta de planificación operativa" y marcó: "Muchas veces la titulan de represiva, no entendieron de qué se trata".

"Nos permite dimensionar, de manera previa y en el durante, el tipo de marcha, de manifestación, de participantes, si se van a mover; nos permite resguardar la seguridad de quien se manifiesta, de las fuerzas, garantizar la circulación", detalló la ministra.

En el juicio por la irregular expropiación K de YPF en 2012 que se tramita en los tribunales de Nueva York, este miércoles, el Gobierno pidió que se suspenda la entrega de chats y mails de funcionarios y exfuncionarios que ordenó la Justicia estadounidense y que se deje sin efecto la solicitud de declarar a la Argentina en desacato que realizaron los fondos demandantes.

Así lo pidió esta madrugada la Procuración del Tesoro de la Nación mientras se esperan definiciones sobre si queda firme o no el fallo que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones más intereses acumulados desde septiembre de 2023. Seguí leyendo.

La actriz Fátima Flórez habló ayer a la salida del teatro, tras cantar junto al presidente Javier Milei, y reveló que la propuesta de cantar juntos "fue de él". "Somos amigos, nos llevamos bien, no me gusta rotular las relaciones y los vínculos", dijo ante la pregunta de los medios presentes.

"En la previa me dijo muchas cosas y arriba del escenario, al oído, también", deslizó y señaló que no habían anunciado previamente el show conjunto "porque con los contratiempos y la agenda de la política, puede cambiar todo a último momento".

Daniel Tenisci, presidente de la cámara empresaria de autotransporte de pasajeros, habló esta mañana sobre el posible paro de colectivos que podría llevarse a cabo si no hay acuerdo para otorgar un aumento a los trabajadores y expresó que desde las cámaras empresarias están de acuerdo con los porcentajes que piden desde la UTA.

"El problema es que no contamos con los medios, nos dijeron que a fin de mes iba a estar resuelto este problema", apuntó Tenisci contra el Gobierno nacional, que "nos promete que nos van a dar el dinero, pero pedimos un gesto, un adelanto de la plata. Todavía no pudimos cobrar el mes completo de diciembre".

La negociación por el aumento fue a cuarto intermedio y retomarán las conversaciones el viernes. "El secretario de Transporte, junto con el coordinador de Economía, nos pidieron una semana. Hoy se iban a reunir con el ministro de Economía y nos prometió que quizás mañana nos reciben para destrabar esto", detalló.

Javier Milei se subió este martes a las chicanas de la militancia por la prisión domiciliaria que actualmente cumple Cristina Kirchner. En medio de su discurso en el marco de su presentación en el Derecha Fest de Mar del Plata, y ante los cánticos de la multitud, el mandatario se señaló el tobillo en referencia a la condena que la expresidenta cumple desde junio de 2025.

"Es mucho más importante utilizar la exposición de Davos para dar la batalla cultural en lugar de atender cuestiones meramente coyunturales. Porque si no tenemos claro cuál es nuestro norte nos extraviamos, tal como le pasó a la Argentina durante los últimos 100 años y como le pasó a Occidente en general" estaba diciendo Milei, cuando fue interrumpido por unos gritos que no se llegaron a filtrar en la transmisión oficial. Sin embargo, alcanzaron para que el mandatario se perdiese en el marco de su discurso.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dará inicio este miércoles a las primeras reuniones del año con titulares de otras bancadas para acercar posiciones sobre el tratamiento de la reforma laboral, un proyecto que el oficialismo pretende sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas, está previsto que estos primeros intercambios entre Bullrich y otros bloques sean virtuales.

La agenda de Bullrich va en la misma línea que la del ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantuvo en las últimas semanas encuentros con gobernadores en busca de apoyos para la reforma.

Esta semana viajará a Corrientes y Misiones para entrevistarse con Juan Pablo Valdés y Hugo Pasalacqua estos respaldos, la Casa Rosada sumará 10 gobernadores que apoyan la reforma.

El Gobierno ya consiguió el respaldo de ocho gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Hola, buen día, soy Vera Lauckner y a partir de este momento te voy a estar informando todas las novedades sobre las medidas del gobierno de Javier Milei.

Redactora de la sección Último Momento.

Fuente: Clarín