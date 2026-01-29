Rojas, otra vez de luto: la dolorosa muerte de la chica que puso el cuerpo por Úrsula Bahillo

La ciudad de Rojas se levantó en el verano de 2021 para gritar por Úrsula Bahillo , la chica de 18 años asesinada por su ex novio policía. Una de las que puso su voz, y su cuerpo, para pedir justicia, fue Nerina Moyano , a quien le pegaron un balazo de goma en un ojo durante una protesta frente a la comisaría.

"Lo del ojo es lo de menos, el ojo se cura. A Úrsula ya no la tenemos acá y esto se podría haber evitado", declaró ella en aquel momento.

Ahora los vecinos de esta ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires vuelven a llorar una pérdida dolorosa , esta vez en un hecho que tuvo como protagonista a la propia Nerina, quien murió al ser embestida por un auto cuando se desplazaba en su moto Mondial 110 centímetros cúbicos.

Como es habitual en ciudades del interior, muchos de los que andan en moto no suelen usar casco, una mala costumbre porque está comprobado que amortiguan los impactos, protegen el cerebro de lesiones graves y reducen considerablemente el riesgo de muerte. Según pudo confirmar Clarín , ella no llevaba ese elemento de protección.

La víctima tenía 25 años. " Tremendo mi creación! Te amo mi amor" , fue el último mensaje público en sus redes sociales, el viernes 23 de enero, dedicado a su hijo de 8 años . Al día siguiente sufrió el choque fatal.

Eran pasadas las diez de la noche del sábado cuando Nerina circulaba en su moto. En la esquina de Alsina y Lamadrid, frente a la plaza Moreno , la impactó un Renault Clio conducido por un hombre de 38 años.

La joven fue trasladada al Hospital Municipal Unzué, adonde murió a las 4 de la madrugada del domingo 25. De acuerdo a lo que pudo averiguar Clarín , las heridas más graves las recibió en la cabeza, además de distintas fracturas. Fue un shock hipovolémico lo que le causó la muerte.

La fiscal Vanina Lisazo , de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, imputó al conductor del Clio por " homicidio culposo " y ordenó la realización de distintas pericias.

" Mandame fuerzas de donde sea que estés para poder seguir adelante ", posteó la mamá de la víctima, Adriana Rodríguez , en una historia de Instagram.

A pesar de su corta edad, "Neri" era una mujer valiente . Team verano, con el mate siempre a mano y familiera, era generosa con las causas ajenas.

Trabajaba en el maxikiosco Rayo. Fanática del Club Atlético Jorge Newbery de Rojas, simpatizaba también con Boca y había cumplido el sueño de conocer La Bombonera.

Según el medio local Hoy Rojas , ella " no era una vecina más para los rojenses ; su rostro recorrió los medios nacionales en febrero de 2021 durante las protestas por el femicidio de su amiga, Úrsula Bahillo ".

"Me dispararon solo por disparar", le contó a Clarín en una entrevista tras la protesta donde un policía la impactó en el ojo izquierdo con una bala de goma. Zafó de perderlo por apenas medio centímetro.

"Para mí, Úrsula era simplemente la chica tranquila y un poco tímida que me cruzaba en los recreos, siempre rodeada de amigos. Tengo mucha bronca, mucha angustia, porque ella había pedido ayuda y no se la dieron . Quiero justicia para ella. Y tienen que renunciar todos los cómplices ya mismo", bramó.

Nerina fue una de las que militó para lograr la condena a perpetua del femicida Matías Ezequiel Martínez , que se logró en diciembre de 2021. El policía tenía una medida de restricción perimetral, pero igual mató. Fueron 15 puñaladas que desataron una conmoción social como nunca se vio en Rojas.

La mamá de Úrsula, Patricia Nasutti (56), murió el 20 de abril de 2025 tras descompensarse mientras hacía una videollamada con Oscar Zabala (62), padre de Bárbara (20), otra víctima de un femicida, esa vez en Pehuajó, el 6 de diciembre de 2019.

En las redes sociales hubo numerosos mensajes de dolor tras la trágica muerte de Nerina. " La vida se festeja ", solía repetir. Su sonrisa, con sus brackets, siempre irradiaba luz. Una vida que se terminó demasiado pronto para ella y que hoy sus seres queridos no logran entender un porqué.

