Home Ads
NACIONALES

En medio de los incendios en la Patagonia, el Gobierno destinará más de $ 100.000 millones a diversos grupos de bomberos

Redacción CNM enero 29, 2026

Home Ads

Con los incendios en la Patagonia como telón de fondo, el gobierno de Javier Milei anunció que entregará más de 100 mil millones de pesos a las asociaciones de Bomberos Voluntarios para la compra de "equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios".

A través de la Resolución 91/2026 , publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno indicó que para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, se les destinará la suma de $100.810.319.998,50, distribuidos entre las 1062 entidades que figuran, por lo que a cada una le corresponden $94.924.971,75.

"Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, resulta necesario dotar a las entidades de bomberos voluntarios más afectadas", argumentó el Ejecutivo nacional en la resolución que lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

También destinarán $7.754.639.995 a "entidades de segundo grado" provinciales para cubrir "gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones".

Fuente: Clarín


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags