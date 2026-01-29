En medio de los incendios en la Patagonia, el Gobierno destinará más de $ 100.000 millones a diversos grupos de bomberos

NACIONALES

Con los incendios en la Patagonia como telón de fondo, el gobierno de Javier Milei anunció que entregará más de 100 mil millones de pesos a las asociaciones de Bomberos Voluntarios para la compra de "equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios".

A través de la Resolución 91/2026 , publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno indicó que para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, se les destinará la suma de $100.810.319.998,50, distribuidos entre las 1062 entidades que figuran, por lo que a cada una le corresponden $94.924.971,75.

"Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, resulta necesario dotar a las entidades de bomberos voluntarios más afectadas", argumentó el Ejecutivo nacional en la resolución que lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

También destinarán $7.754.639.995 a "entidades de segundo grado" provinciales para cubrir "gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones".

Fuente: Clarín