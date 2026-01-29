Encontraron muertos a una mujer y a su expareja en Tucumán: se investiga un femicidio seguido de suicidio

Una mujer de 50 años fue encontrada muerta este miércoles por la mañana en una casa de la localidad de Taco Ralo, en Tucumán . La principal hipótesis es que habría sido asesinada por su expareja, quien luego se habría quitado la vida, ya que su cuerpo también fue hallado en el lugar.

Según informaron medios locales, la víctima fue identificada como Luisa Elizabeth Mendoza . Mientras que el presunto agresor se trata de Orlando Vicente Albornoz , de 60 años, que vivía en la propiedad donde se produjo el hallazgo.

Todo comenzó alrededor de las 8:50, cuando una hermana de Albornoz se presentó en la comisaría local al no poder comunicarse con él. En su declaración, expresó preocupación por la integridad de Mendoza, ya que la relación había finalizado en diciembre y existían antecedentes de conflictos .

Ante la denuncia, efectivos policiales se dirigieron a la casa señalada, ubicada en la calle Libertad s/n y, al ingresar a una de las habitaciones, encontraron los cuerpos de ambos .

En la escena, trabajaron peritos de Criminalística y Química Legal para determinar la mecánica del hecho, y se recolectaron testimonios de los vecinos y personas que se encontraban en la zona.

Según la principal hipótesis que manejan los investigadores, el hombre habría utilizado un arma de fuego para matar a la mujer y luego se habría quitado la vida . Es decir, un caso de femicidio seguido de suicidio . Sin embargo, señalaron que todas las teorías continúan analizándose hasta obtener los resultados de las pericias correspondientes.

En la causa, intervino la Unidad de Homicidios de Feria del Ministerio Fiscal del Centro Judicial de Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas, que dispuso la actuación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Fuente: TN