MADARIAGA: Desde una moto balearon a un joven en el barrio Belgrano

MADARIAGA

Un joven resultó herido este mediodía al recibir, al menos, un disparo de arma de fuego por parte de dos hombres que se movilizaban en moto y cortaron su paso en Honduras y Paraguay.

Uno de los atacantes se bajó del rodado y efectuó dos disparos de arma de fuego para luego escapar.

La víctima fue trasladada al Hospital Municipal en donde relató lo ocurrido y pudo identificar a quienes le provocaron las heridas.

Esto derivó en diversos procedimientos. Uno de ellos en un complejo de departamentos en 9 de Julio al 100 en donde encontraron desorden y pruebas que indicarían la fuga de ambos individuos. También hubo dos allanamientos en domicilios del barrio Belgrano.

Sospechan de un ajuste de cuentas ya que no hay indicios de un intento de robo.