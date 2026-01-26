Caso Bastián: los conductores del UTV y la Amarok dieron positivo en los test de alcoholemia

NACIONALES

Este lunes se conocieron los resultados de una prueba clave para el caso de Bastián , el nene de 8 años que quedó gravemente herido en el choque entre la camioneta y el UTV en Pinamar. Se trata de exámenes que arrojaron que ambos conductores tenían alcohol en sangre.

El hombre que iba al volante de la camioneta Amarok la camioneta dio 0,21 gr/l de sangre, mientras que la mujer que conducía el UTV en el que viajaba Bastián -una amiga del papá del nene- dio 0,41.

En la provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol cero , por lo que ambos habrían estado en infracción. En otras jurisdicciones hay un valor máximo (en la Ciudad es 0,5 para vehículos particulares y 0,2 para motos).

En el expediente por el caso Bastián hay tres personas imputadas de lesiones culposas agravadas: el conductor de la Amarok, la mujer que manejaba el UTV y el padre de Bastián. Podría realizarse una contraprueba.

Los exámenes de sangre apuntan a identificar responsabilidades en el choque que tuvo lugar el lunes 12 de enero en La Frontera, en el partido de Pinamar. En el UTV viajaban, además de la conductora y Bastián, el papá del nene y otros dos chicos. Bastián viajaba a upa de su padre, sin medidas de seguridad.

El chico recibió RCP y primeras asistencias de Melina Santillán, pediatra intensivista; y de Juan José Torres, cirujano. Ambos estaban en Pinamar de vacaciones. Ese lunes a la noche se estaban yendo de la playa cuando vieron revuelo, decidieron frenar y encontraron a Bastián tendido en el suelo.

El nene sufiró lesiones severas, quedó internado en terapia intensiva y fue sometido a múltiples operaciones. Primero, en Pinamar, donde le detectaron una hemorragia abdominal a raíz de un fuerte golpe en el hígado. Luego, por la gravedad de su cuadro de salud, fue trasladado a Mar del Plata. Allí, con una tomografía, le diagnosticaron múltiples fracturas de cráneo.

El sábado, en una nueva operación, "se le realizó una fijación cervical y posteriormente una traqueostomia", informaron desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Bastián estaba en Pinamar de vacaciones con su papá. "Vienen como todos los años, con un grupo de familia, amigos", dijo Macarena, la mamá del nene, que al momento del accidente estaba en Buenos Aires.

Según llegó a relatarle su ex pareja, "estaban dando una última vuelta con los nenes" para luego emprender el regreso a la casa en la que están parando en Pinamar. Entonces, explicó, "esta camioneta 4x4 choca de frente con ellos", dijo la mujer en una entrevista poco después del choque.

En tanto, las autoridades de Pinamar apuntaron contra los adultos. “Los tres chicos iban atrás, sin cinturón de seguridad, en un UTV para cuatro personas, y al vehículo todavía le sobraba un ocupante”, explicó Sebastián Berardone, secretario de Seguridad. Y agregó: “El chico voló adentro de la jaula y el golpe fue contra el fierro”.

Fuente: Clarín