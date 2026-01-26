Un hombre mató a la expareja de su novia delante de la hija y de un grupo de chicos que volvían de excursión en Zárate

NACIONALES

Leonel Ezequiel Martínez (33) estaba en una estación de servicio de Zárate para buscar a su hija. La chica volvía de una excursión y estaba acompañada de otros jóvenes. Era la noche de un domingo caluroso en la zona norte de Buenos Aires. De pronto, apareció un hombre, comenzó a discutir con Martínez y lo ejecutó de seis tiros.

Fue la chica quien le avisó que estaba por llegar, para que la fuera a buscarla. Allí coincidió con su expareja (de quien llevaba ocho meses separado) y con el novio actual de ella, el asesino.

Al atacante, identificado con las iniciales A. L., lo detuvieron este lunes a la mañana, después de que pasara doce horas prófugo. La familia de Martínez apunta directamente contra la ex: dicen que le "tendió una trampa".

El episodio ocurrió cerca de las 21 en la estación de servicio YPF ubicada en Lavalle y Teodoro Fels, en uno de los ingresos a Zárate y una de las esquinas más transitadas de la ciudad. La víctima -que trabaja en una automotriz de la zona- había llegado para recoger a su hija, que formaba parte de un contingente de chicos de entre 15 y 16 años que volvían de una excursión al Parque de la Costa.

En el lugar estaban también Joana (30) y A. L. (27), la madre de la joven y la actual pareja de la mujer, respectivamente. El hombre comenzó a discutir con Martínez. La situación escaló hasta que se escucharon seis veces disparos. Uno de los tiros pegó en el pecho de la víctima.

El padre de la chica quedó tirado en el suelo. El atacante cruzó a pie la calle Teodoro Fels y escapó corriendo por la ruta 6, con el arma en su poder. En la estación de servicio dejó abandonado el Chevrolet Corsa en el que había arribado al lugar.

A Martínez lo asistieron testigos y, tras la llegada de dos ambulancias, fue trasladado al Hospital Virgen del Carmen, de esa ciudad del norte bonaerense. Sin embargo, los médicos no lograron reanimarlo y el hombre murió pocos minutos después.

El atacante pasó doce horas prófugo. Fue detenido este lunes a la mañana en el barrio Saavedra, cercano del lugar del ataque, según TN . Tendría antecedentes de violencia de género.

"Pide justicia por mi hijo, no hizo nada nuevo. Sólo fue a buscar a mi nieta", dijo Marisa, la madre de Martínez.

Señaló directamente a la expareja de su hijo. "Ella siempre lo amenazó con que lo iba a hacer cagar a tiros y lo logro. Llevó al asesino al lugar donde estaba mi hijo. Mi hijo fue porque mi nieta lo llamó para que la fuera a buscar", añadió, en diálogo con TN.

"Pagó todo su viaje, siempre le dio todo. Sólo le pidió que no acercara a nadie al lado de sus hijos", dijo sobre la relación de Martínez con su expareja.

"Todos sabíamos que ella estaba al lado de ese delincuente. Todos sabíamos, menos mi hijo. Él la amaba y quería volver. Festejaron el sábado el cumpleaños de mi nieto. Se sacaron una foto juntos, porque mi nieto se lo pidió", siguió la mujer.

"Ella le tendió una trampa, le llevó al tipo armado, sólo para hacer una maldad", deslizó.

Fuente: Clarín