Estafas y perfiles falsos por Marketpace: Así terminó detenida la “reina del ofertazo”

NACIONALES





La mujer caminaba por la calle Zattino, en Ituzaingó, cuando los efectivos de la División Capturas y Prófugos la interceptaron. No llegó a sorprenderse: la investigación llevaba meses y los policías ya tenían confirmado que se había mudado hacía poco al oeste del conurbano. Así quedó detenida una mujer de 43 años acusada de cometer estafas reiteradas mediante ventas falsas de materiales para la construcción a través de redes sociales.

La pesquisa se había iniciado en febrero de 2025, después de que varias personas denunciaran que habían sido engañadas por una usuaria que ofrecía productos a valores muy bajos en Marketplace.

Según la investigación, la imputada utilizaba un nombre falso para concretar las operaciones. Su método consistía en convencer a los interesados de comprar grandes cantidades de materiales con el argumento de que el precio promocional duraría poco. Una vez acordada la venta, exigía transferencias bancarias anticipadas. Cuando el dinero se acreditaba, desaparecía: dejaba de responder los mensajes, anulaba los perfiles y cortaba todo contacto.

Con la denuncia radicada, personal de la Policía de la Ciudad comenzó una serie de tareas para identificar a la responsable. Los investigadores determinaron que la mujer había vivido en la Provincia de Córdoba junto con su pareja y que ambos se habían mudado recientemente a Ituzaingó. Sobre esa base, los agentes trazaron los movimientos de la imputada y montaron un operativo discreto en la zona donde residía.

El procedimiento se concretó sobre la calle Zattino al 2700, donde la mujer fue detenida en la vía pública sin oponer resistencia. Su pareja fue notificada por la causa, aunque quedó en libertad. Los policías secuestraron documentación vinculada a la investigación y dispositivos electrónicos que serán peritados en el expediente.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Laura Bruniard. La causa continúa en trámite mientras se analizan nuevas denuncias que podrían incorporarse al expediente. Aún no trascendió a cuántos millones de pesos asciende la estafa.