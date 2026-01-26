Incendios en Chubut: se reactivaron focos en el Parque Nacional Los Alerces y el clima complica a los bomberos

NACIONALES

La provincia de Chubut alertó que el incendio en la zona de Villa Lago Rivadavia , que incluye el Parque Nacional Los Alerces , sufrió varias reactivaciones en las últimas horas, mientras el clima empeora y complica el trabajo de los bomberos. Además, las autoridades advirtieron sobre "un comportamiento extremo y rápida propagación" del fuego.

La reactivación de los focos ocurrió cerca de las 11 de la mañana del domingo en el perímetro de Villa Lago Rivadavia, según informó en un comunicado el equipo de Manejo del Fuego de Chubut. Además, detallaron que las llamas en Puerto Patriada y El Hoyo fueron contenidas en un 85%.

La situación empeoró aún más poco después, con el aumento de la intensidad del viento, que generó un "comportamiento extremo y rápida propagación, tanto en la zona alta de Villa Lago Rivadavia, como en el faldeo oeste del Lago Rivadavia, que incluye reserva provincial y propiedad de Estancia Los Murmullos".

Las malas condiciones incluso significaron un revés para los avances de contención realizados en los últimos días.

"Se registraron ráfagas de 50 km/h, con rotaciones de viento, generando múltiples focos secundarios en distintos sectores del incendio. En el flanco izquierdo, el fuego pasó las fajas construidas con herramientas manuales durante los últimos tres días", detallaron.

Asimismo, indicaron que "un solo medio aéreo pudo operar durante un breve período al mediodía. Las escasa y nula visibilidad impidieron continuar operando".

Las condiciones meteorológicas adversas, que incluyen mucho calor, falta de lluvia y vientos intensos, potencian los focos activos en el sur del país y dificultan el trabajo de los bomberos al impedir la visibilidad por el humo.

Durante la noche se continuó trabajando con guardias nocturnas de Bomberos Voluntarios y Protección Ciudadana en la zona de viviendas. Actualmente, el operativo cuenta con 145 combatientes del fuego, además de 103 de personal de apoyo.

Mientras tanto, en Puerto Patriada y El Hoyo el fuego fue contenido en un 85%, según se reportó el domingo por la noche. La Secretaría de Bosques de la provincia de Chubut informó que se vieron afectadas 22.293 hectáreas y esto perjudicó tanto a matorrales, como bosques implantados y bosques nativos.

El operativo contó con 175 personas que se distribuyeron entre La Burrada, Arroyo El Blanco y zona de Payan Delgado para la detección de puntos calientes y enfriamiento de los mismos con equipos de agua. Aún no se determinó la causa del incendio.

Ignacio Torres volvió a reclamar que se incorpore la figura de ecocidio al Código Penal, un proyecto que impulsa la senadora Edith Terenzi para condenar a las personas que inician incendios en la Argentina.

El mandatario provincial lanzó el pedido tras la detención de un hombre que inició llamas en la ruta 3, aunque el reclamo lleva meses y se intensificó con los incendios de este verano en Chubut.

"Detenerlos no alcanza: si entran por una puerta y salen por la otra, el daño ya está hecho. Por eso necesitamos incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, para darles a los jueces herramientas concretas que permitan imponer condenas severas a quienes destruyen nuestro ambiente", aseguró el gobernador chubutense.

"El que prende fuego nuestro territorio tiene que pudrirse en la cárcel", subrayó Torres.

Fuente: Clarín