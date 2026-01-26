Conmoción en Merlo: quién era el empresario asesinado por un ladrón que tenía pedido de captura

Los vecinos de Merlo no salen de la conmoción tras el asesinato de Jorge Abelardo Acosta , a sangre fría y a plena luz del día. El dato que provocó todavía más indignación es que el delincuente que lo mató, según la Justicia, debía estar tras las rejas.

La víctima, un empresario de 64 años dueño de una empresa de transportes familiar y de un salón para eventos, recibió un balazo en el pecho en un violento intento de asalto y murió en el acto. Tenía cuatro hijos.

Todo empezó en la calle México al 600, en Libertad, a unos siete kilómetros del lugar del crimen . Allí, Daniel Gustavo Lezcano , un hombre de 41 años que tenía un pedido de captura vigente desde abril de 2024 tras haber sido condenado por robo e intento de homicidio , robó un Peugeot 207 y desató una secuencia fatal.

Según la reconstrucción, en su huida Lezcano intentó robarle la camioneta Ford Ranger Limited a Acosta en la esquina de avenida Balbín (ruta provincial 40) y Salta.

Sin mediar palabra, le disparó en el pecho y lo dejó al borde de la muerte en el asiento del conductor. En ese momento, un patrullero pasó por la zona, pero no advirtió la gravedad de la situación.

En tanto, Lezcano no logró arrancar la camioneta y, tras chocar contra otro vehículo, escapó caminando.

A metros de allí, en Balbín y Córdoba, volvió a atacar: robó a mano armada una Renault Kangoo a un hombre de 61 años. La persecución policial terminó con la Kangoo incrustada contra un comercio en Presidente Cámpora y Pavón, a pocas cuadras.

Lejos de rendirse, Lezcano se tiroteó con la Policía, robó una Citroën Berlingo y siguió la fuga. Finalmente, chocó en Hipólito Yrigoyen y Garay, donde fue detenido. Los agentes le secuestraron una pistola Astra A-75 calibre 9 milímetros , que tenía pedido de secuestro.

Lezcano, nacido en Chaco, tenía que estar preso. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a Clarín , tenía un pedido de captura emitido por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Mercedes , a cargo del juez Ricardo Fabio Oliveira Buscarini.

La causa, de mayo de 2016 , incluía delitos gravísimos: asociación ilícita, robo calificado, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio criminis causa en grado de tentativa.

A pesar de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, el monto de la pena nunca trascendió y el delincuente se ocultaba en Merlo.

Este domingo, Lezcano se negó a declarar ante la fiscal Adriana Sánchez Corripio , de la UFI N° 8 de Morón. Ahora enfrenta cargos por homicidio criminis causa , cuatro robos automotores (uno en grado de tentativa), resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de guerra.

Jorge Acosta tenía una empresa de transportes familiar y era dueño de un salón de eventos con patio cervecero y resto bar en Calle Real al 2000, en Libertad.

Este domingo, se detuvo frente a una casa de repuestos para comprar algo para uno de sus camiones. Llevaba un bolso con pesos y dólares que el asesino ni siquiera llegó a robarle.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y despedida . “Qué triste noticia, me quedé helado. Que en paz descanses Jorge, me queda un gran recuerdo tuyo, nunca me voy a olvidar de la motivación y las palabras que me diste alguna vez. Fuiste una gran persona, exitoso en todo! Siempre voy a estar agradecido con vos!”, escribió un amigo.

Desde la iglesia Misión Evangelística también lo recordaron: “Gracias hermano por todo lo que acompañó y ayudó a la iglesia, como usted siempre lo decía era su casa, éramos su familia y el lugar donde encontró paz, lo vamos a extrañar mucho y esperamos que el señor pueda traer paz y consuelo a su familia... nos ganó la carrera, que Dios lo reciba en sus brazos!!”.

Fuente: TN