Video: un comerciante prendió fuego el almacén de la competencia porque le “sacaba clientes”

Una comerciante de la localidad de Lomas de Zamora denunció que un hombre prendió fuego su almacén intencionalmente . El episodio ocurrió el 10 de enero, pero en las últimas horas se dio a conocer el video de las cámaras de seguridad que registraron el impactante hecho.
De acuerdo a lo que informó el portal Detrás de La Noticia , la propietaria del local explicó que el agresor es otro comerciante de la zona que tenía un conflicto con ella porque la acusaba de, presuntamente, “sacarle clientes” .
La víctima del incendio aseguró que el atacante inició el fuego en el local para " deshacerse de la competencia" . Ocurrió durante la madrugada, en el negocio ubicado en las calles Eloy Alfaro y Gabriela Mistral .
Las cámaras de seguridad de la zona lograron captar el terrible momento, lo que agilizó identificar al agresor. Según muestran las imágenes, el hombre roció el comercio con nafta y prendió fuego un papel para tirarlo hacia el combustible.
Los vecinos fueron quienes advirtieron el incendio y dieron aviso a los bomberos, que lograron contener la situación. Si bien no hubo heridos, las pérdidas materiales fueron grandes .
El fuego consumió por completo el almacén , afectando mercadería , electrodomésticos , muebles e incluso la misma construcción. Las llamas estuvieron a nada de propagarse hacia la casa en la que vive la dueña, porque ambos espacios están conectados en la misma propiedad.
El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, Mientras tanto, continúan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Fuente: TN
