Un auto chocó con un tren que iba hacia Mar del Plata: hay tres heridos

Un grave accidente ocurrió este mediodía en el cruce de vías de la Ruta 2 , a la altura de Camet , donde un auto impactó contra un tren con pasajeros que se dirigía a Mar del Plata .

El choque tuvo lugar en el kilómetro 386 de la autovía , donde hubo un amplio despliegue de emergencia. Tres personas están heridas , y fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos.

Fuentes policiales informaron a TN que un Peugeot 206 conducido por un hombre de 40 años , quien viajaba junto a dos jóvenes de 17 y 23 , chocó con la formación 304 de la empresa Trenes Argentinos que tenía como destino la ciudad de Mar del Plata.

El impacto ocurrió en el paso a nivel de la autovía. El auto fue arrastrado varios metros por el tren y quedó destruido al costado de las vías.

Luego del choque, los ocupantes del auto sufrieron “lesiones de diversa consideración” , informó la policía, y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata . Los pasajeros del tren no resultaron heridos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Camet, Bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, personal de Aubasa, Defensa Civil de Santa Clara del Mar y equipos de Inteligencia. Además de la Policía Científica que realizó las pericias.

Luego de las tareas de asistencia y peritaje, las autoridades informaron que la ruta quedó liberada y el tránsito se normalizó en la zona.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno de Mar del Plata, que instruye las actuaciones para determinar las causas del accidente.

Fuente: TN