Tragedia vial en Entre Ríos: tres muertos por el choque de una camioneta y un camión brasileño sobre la ruta 18

Tres hombres murieron y un cuarto sufrió heridas graves cuando un camión y una camioneta chocaron de frente este viernes en la provincia de Entre Ríos .

El fatal accidente ocurrió sobre la ruta nacional 18 a la altura del paraje Las Tunas, en el departamento de Paraná. Las cuatro víctimas viajaban en la camioneta, mientras que el conductor del camión, de nacionalidad brasileña, resultó ileso.

Pese a que en ese tramo la ruta es una autovía, el choque ocurrió de manera frontal y según estableció la policía local la camioneta Nissan Frontier viajaba en dirección a la costa del río Uruguay y el camión, conducido por el brasileño André Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años, circulaba hacia la ciudad de Paraná con una carga de carne.

El herido, cuyos datos no trascendieron aunque se supo que es mayor de edad, está extremadamente grave y permanece internado en el Hospital Castilla Mira de Viale.

Fuente: Clarín