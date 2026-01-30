Sin paro de colectivos: la UTA y las empresas de transporte llegaron a un acuerdo salarial y destrabaron el conflicto

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) que representa a los choferes de colectivos y las empresas de transporte llegaron a un acuerdo salarial este viernes, por lo que no habrá paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según se informó, el aumento acordado y firmado en la Secretaría de Trabajo será del 4%, en línea con lo que reclamaban los choferes, aunque será en tres tramos : 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo.

Cuando se hayan aplicado los tres tramos del aumento, en abril, los choferes tendrán un salario básico de $ 1.574.000.

El acuerdo entre la UTA y las empresas se dio en la segunda reunión de la semana, que, según habían advertido los representantes de los choferes, era la última chance de evitar un paro de colectivos.

La medida de fuerza era el paso siguiente si las empresas ratificaban su posición de que, por las dificultades económicas, solo podrían afrontar una mejora salarial de los choferes con más subsidios o bien aumentando el valor del transporte.

Junto a los representantes de la UTA se sentaron a negociar la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

Antes de lograr el acuerdo, la UTA había advertido que era "imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura. Esta realidad no admite más dilaciones ni respuestas evasivas".

Y agregaban en el mismo comunicado: "Por si esto fuera poco, las entidades empresarias conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacerle frente".

Después de la reunión del martes pasado, los choferes de colectivos habían decidido suspender la medida de fuerza a la espera de una última oferta, que finalmente llegó este viernes y fue aceptada.

Fuente: Clarín