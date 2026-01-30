Tragedia en Entre Ríos: tres personas murieron tras el choque entre una camioneta y un camión con acoplado

NACIONALES

Tres personas murieron y una está grave tras el choque entre una camioneta y un camión con acoplado en la ruta 18, a la altura de la localidad de Las Tunas, en Entre Ríos.

El impactante accidente ocurrió este viernes por la mañana a la altura del kilómetro 77 y fue protagonizado por una camioneta Nissan Frontier, donde viajaban cuatro personas, y un camión con acoplado manejado por un hombre brasileño.

Las tres víctimas viajaban en la camioneta y fueron identificadas como Natanael Iaac Fister de San Benito (35 años), Sebastián Fonseca de San Benito (45 años) y Alejandro Casal de Paraná (32 años).

Un cuarto ocupante del mismo vehículo, identificado como Diego Girard, fue trasladado de urgencia luego del impacto y está internado en grave estado.

Por su parte, el hombre brasileño que conducía el camión con acoplado, identificado como André Fernando Robledo Pereira Junior (31), resultó ileso.

Las primeras pericias sobre el accidente indican que, a pesar de que ese tramo de la ruta fuera una autovía, el impacto entre los vehículos fue frontal .

La camioneta viajaba en dirección a la costa del río Uruguay y el camión circulaba con destino a Santo Tomé, Santa Fe, con una carga de carne.

Por el estado en que quedó la camioneta, los servicios de emergencia y bomberos tuvieron que rescatar al sobreviviente herido que había quedado atrapado. El hombre fue trasladado al Hospital Castilla Mira de Viale y está grave.

La justicia inició la investigación para determinar las causas que provocaron el impacto.

Fuente: TN