Dónde nunca debería dormir un gato en días de mucho calor

NACIONALES

Cuando las temperaturas suben de forma extrema, los gatos también sufren el calor , aunque muchas veces lo disimulen mejor que otros animales.

Su capacidad para regular la temperatura es limitada y, en ciertos espacios de la casa, el riesgo de golpes de calor, deshidratación o estrés térmico aumenta considerablemente. Por eso, veterinarios advierten que hay lugares donde nunca deberían dormir los gatos durante una ola de calor , aunque a simple vista parezcan cómodos.

Nunca debería dormir un gato en ambientes cerrados y mal ventilados , como placares, cajones, lavaderos sin ventanas o habitaciones pequeñas con la puerta cerrada. Estos lugares concentran el calor , reducen la circulación de aire y pueden elevar rápidamente la temperatura corporal del animal.

Los gatos suelen buscar estos sitios por instinto de refugio, pero en verano ese comportamiento juega en su contra .

Otro error frecuente es permitir que el gato duerma en balcones cerrados con vidrio, invernaderos o galerías . Aunque parezcan frescos, funcionan como un efecto invernadero , acumulando calor incluso cuando el sol ya no incide de lleno.

En estos espacios, la temperatura puede ser varios grados más alta que en el resto de la casa.

Durante el calor intenso, no es recomendable que duerma en camas con mucho relleno , cuevas de tela, cajas con mantas o almohadones gruesos. Estos materiales retienen el calor corporal y dificultan que el gato libere temperatura.

Aunque en invierno sean ideales, en verano pueden generar sobrecalentamiento silencioso .

Las repisas altas, estantes superiores o la parte superior de placares tampoco son una buena opción. El aire caliente sube , por lo que estos puntos suelen ser más calurosos que el nivel del piso.

En días de mucho calor, lo ideal es que el gato duerma en zonas bajas , donde la temperatura suele ser más estable.

Los veterinarios recomiendan favorecer estos espacios:

Algunos gatos incluso eligen el baño o la cocina por el tipo de piso, algo totalmente normal en verano.

Es importante estar atentos si el gato presenta:

Ante cualquiera de estos síntomas, hay que refrescarlo de inmediato y consultar a un veterinario .

Fuente: TN