“Trabajaba desde los 15 años”: quién era el carpintero que fue asesinado por motochorros en La Matanza

NACIONALES

Federico atraviesa un dolor profundo por el asesinato de Milcíades Torrez Oviedo , su papá. El domingo festejaron con su familia el cumpleaños del hombre. Cuatro días después, la tragedia golpeó de lleno: el carpintero de 61 años, de nacionalidad paraguaya, fue asesinado en Laferrere cuando volvía a casa después de trabajar.

“Pensamos que fue un accidente y cuando llegamos estaba muerto”, contó Federico en diálogo con TN . El hombre volvía de Capital Federal, donde trabajaba todos los días de forma independiente como carpintero. “Laburaba desde los 15 años. Laburaba en la moto para llevar sus herramientas, cosas pesadas”, relató su hijo, todavía conmocionado.

Todo ocurrió en cuestión de minutos. “Un vecino nos dijo que había tenido un accidente, caminamos dos cuadras y cuando llegamos le decíamos al policía que nos deje pasar, y nos dice que está muerto”, recordó Federico, con la voz quebrada.

La moto, que era su herramienta de trabajo, quedó tirada en el lugar. “Por una moto de m... no está mi papá, no lo voy a ver nunca más”, lamentó. Y agregó: “No lo pude despedir, no le pude decir que lo amaba, que estaba orgulloso, que todo lo que soy se lo debo a él, todo por la moto que ni siquiera se la robaron”.

El hombre tenía 61 años, había nacido en Paraguay y le dedicó toda su vida a la carpintería. “Trabajaba desde los 15 años, carpintero toda su vida, 37 años de laburo”, detalló Federico. Todos los días se levantaba temprano para ir a trabajar: “Se iba a las 7 de la mañana y llegaba a las 7 de la tarde”.

Era un trabajador incansable, que se movía en moto para poder llevar sus herramientas y cumplir con cada compromiso. “No está mi papá, no lo voy a ver nunca más”, repitió Federico luego del pedido de justicia.

Fuente: TN