El desgarrador testimonio del hijo del carpintero que fue asesinado por motochorros en Laferrere

NACIONALES

El hijo del hombre que fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando volvía de trabajar relató como se enteró de lo ocurrido, pidió justicia y contó que el domingo hicieron una reunión familiar para festejar el cumpleaños de la víctima.

La víctima fue identificada como Milcíades Torrez Oviedo , un carpintero de nacionalidad paraguaya. Tenía 61 años. Fue abordado por 4 motochorros que intentaron robarle la moto cuando volvía a su casa desde la Ciudad de Buenos Aires.

Federico , al igual que toda su familia, no sale de la conmoción por la repentina pérdida de su padre: “ Hace menos de una semana festejamos su cumpleaños , vino toda la familia. Y ahora, por una moto de mier... mi papá ya no está ”, dijo en diálogo con TN .

El hijo de la víctima contó que se enteraron del hecho porque les avisó un vecino: “Pensamos que había sido un accidente y cuando llegamos estaba muerto” , contó. “Le decíamos al policía que nos deje pasar, estaba ahí tirado, preguntamos por qué no estaba la ambulancia y me apartó y me dijo ‘está muerto’ ”, recordó.

“ Mi papá ya no está, no lo voy a ver nunca más . El miércoles a la noche hablé con él y no lo pude despedir, no le pude decir que lo amaba, que estaba orgulloso, que todo lo que soy se lo debo a él... todo por una moto de mier..., que ni siquiera se la robaron”, lamentó.

“Le dieron un tiro en la frente” dijo el joven de 21 años y le habló directamente a los delincuentes: “Si no le pudiste robar, andate. ¿Para qué lo matas? ¿Qué te cambia? Ya está. Ya lo mataste, ya me cag... la vida “.

Federico no tiene consuelo; sabe que nada le va a devolver a su papá . Quiere Justicia, pero sabe que nada va a reparar el daño que le hicieron a su familia: “Obviamente quiero que agarren a los responsables, pero eso no me cambia en nada, mi papá está muerto ”.

El caso está siendo investigando la Fiscalía de Homicidios de La Matanza del Dr. Adrián Arribas. La Policía se encuentra trabajando en el rastreo de cámaras de la zona. Hasta ahora no tienen elementos que les permitan dar con los sospechosos .

Fuente: TN