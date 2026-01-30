Tragedia en la costa: Apareció muerto el hombre arrastrado por la corriente

ZONALES





Finalmente, tras un amplio operativo que se desarrolló desde la tarde del miércoles, las autoridades encontraron muerto al hombre de 41 años que había desaparecido en el mar de Santa Teresita, una de las localidades del Partido de la Costa.

Según informó Noticias Argentinas de fuentes policiales, la víctima fue identificada como Mariano Arredondo y tenía domicilio en la localidad de Lanús. El cuerpo fue hallado a la altura de la calle 50 y la costanera de Las Toninas.

La secuencia se inició el martes alrededor de las 16:30, cuando el hombre ingresó al mar junto a una joven de 24 años en un sector cercano al muelle de Santa Teresita, precisamente a la altura de la calle 38. En ese momento, el lugar contaba con bandera roja, señal que advierte sobre el peligro y prohíbe el baño debido a las condiciones del mar. A pesar de la advertencia, ambos fueron sorprendidos por una fuerte corriente que los arrastró mar adentro.

La situación generó alarma entre los presentes y motivó una rápida intervención del cuerpo de guardavidas. La joven logró ser rescatada y puesta a salvo por el personal, pero el hombre desapareció entre las olas y no pudo ser localizado en los primeros minutos. La emergencia dio origen a un operativo de búsqueda que se extendió durante horas y se intensificó con el paso del tiempo debido a la falta de novedades sobre el paradero de Arredondo.

Desde el primer momento, el dispositivo incluyó la participación articulada de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y personal municipal. Se desplegaron gomones, patrullas terrestres y un helicóptero que sobrevoló la zona costera, además del uso de drones y la colaboración de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) de la Policía Bonaerense. El rastrillaje se centró en las playas de Santa Teresita y se extendió hacia Las Toninas, abarcando un amplio sector del litoral.

A lo largo de la noche y la mañana siguiente, los equipos mantuvieron la vigilancia continua y rastreos, tanto por agua como por tierra, con el objetivo de localizar cualquier indicio. Finalmente, en horas del mediodía del jueves, el cuerpo sin vida de Arredondo apareció frente a la calle 50 de Las Toninas, localidad situada a pocos kilómetros del sitio donde se produjo la desaparición. El hallazgo fue confirmado por personal de Prefectura y la División Drones de la fuerza provincial.

En el lugar intervino el fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción y Defensa (UFID) N.º 11, quien dispuso la realización de la autopsia y la presencia de Policía Científica para las pericias correspondientes. La causa se caratuló como “averiguación de causales de muerte” y se aguardaban los resultados forenses para determinar con precisión las circunstancias del deceso.



