Tirar vinagre y bicarbonato en la bacha: por qué lo recomiendan y cuáles son sus beneficios

Las bachas de la cocina y del baño suelen ser zonas olvidadas en la limpieza diaria. Con el tiempo acumulan grasa, restos de comida, sarro y bacterias que pueden generar malos olores, obstrucciones y un ambiente menos saludable.

En este marco, especialistas en limpieza ecológica y microbiología doméstica señalaron un truco casero efectivo, económico y muy popular: tirar vinagre y bicarbonato en la bacha para limpiarla en profundidad, eliminar olores y prevenir tapones.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto con propiedades antibacterianas y antifúngicas ampliamente estudiadas. Investigaciones publicadas en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research demostraron que el ácido acético es eficaz para reducir bacterias comunes como E. coli y Salmonella en superficies domésticas.

Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave y un neutralizador de olores, capaz de absorber la acidez y desprender restos de grasa y suciedad adheridos a las paredes internas de la bacha y las cañerías.

Desde el punto de vista práctico, expertos en limpieza natural señalan que la combinación de ambos:

Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para quienes buscan una limpieza profunda sin recurrir a productos químicos agresivos.

A través de estos beneficios, también ayudan a prevenir la aparición de insectos como cucarachas, que suelen sentirse atraídas por restos orgánicos y humedad en la cocina y el baño.

Fuente: TN