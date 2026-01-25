Conmoción en La Plata: un nene de 2 años se atragantó con la comida y murió

Un hecho trágico sacudió a la ciudad de La Plata este sábado por la noche, cuando un nene de dos años murió tras atragantarse con la comida en su casa de Tolosa.

El dramático episodio se registró cerca de las 21:20, en 521 entre 116 y 117. La mamá del chico, identificado como Líam Mahún , dijo que estaban cenando cuando empezó a notar que su hijo se ahogaba.

La mujer llegó desesperada a la guardia del hospital Gutiérrez con el menor en brazos. El médico de guardia intentó reanimar al nene durante varios minutos, pero no pudieron revertir la situación y murió.

“Mi negro, por qué te me fuiste. Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga. Quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta con abrazos y besos. Me dejas un vacío enorme. Siempre vas a estar en mi corazón”, escribió su tía en las redes sociales este domingo, y pidió colaboración para realizar el sepelio.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó en manos de la UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial La Plata. También interviene la Defensoría N° 21.

El fiscal Álvaro Garganta solicitó que se le haga la autopsia al cuerpo del nene para confirmar la versión de la madre y descartar cualquier hipótesis sobre la muerte.

Fuente: TN