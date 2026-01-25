Tiene 27 años, aprendió a tejer viendo a su abuela y ahora viste a músicos famosos desde el living de su casa

En el corazón de Almagro, entre ovillos de hilo y el sonido rítmico de una máquina de tejer, Lucas Hortiguera proyecta su próximo diseño. A los 27 años, este diseñador textil egresado de la UBA es el alma detrás de Saint Luky , la marca de tejido artesanal que se volvió indispensable para el estilismo de la música urbana argentina.

Aunque hoy su nombre circula en los backstages más exclusivos, su primer contacto con el tejido fue mucho más doméstico. “El primer acercamiento que yo tuve al tejido específicamente fue ver a mi abuela tejer. Yo le pedía bufandas cuando era chico y las llevaba al colegio chocho”, recordó Lucas a TN .

Sin embargo, en aquel entonces, el diseño no estaba en sus planes inmediatos. De hecho, su camino profesional estuvo a punto de tomar un rumbo completamente distinto entre planos y estructuras. “Quería ser arquitecto” , dijo Lucas.

El giro hacia la moda fue natural, pero impulsado por un momento de revelación frente a la pantalla. Lucas observaba cómo artistas locales empezaban a imponer una estética propia. “Vi un videoclip de Cazzu y ella estaba usando unos pantalones naranjas de una marca nacional. Ahí hice el clic de que se podía llegar a hacer esto”, relató el diseñador.

Esa admiración se transformó en trabajo real en 2021, de la manera más inesperada: a través de un mensaje directo de Instagram. “Estaba en pandemia, acababa de rendir un final y me estaba tomando una birra. Me llegó un mensaje de Jorge, el estilista de Cazzu, pidiéndome ropa para una nota en una revista. No lo podía creer”, recordó sobre aquel primer contacto. A las dos semanas, la “Jefa del Trap” aparecía en la revista con un corpiño tejido por él.

A partir de allí, su búnker en Almagro —donde vive y trabaja solo— no paró de producir. Por sus manos pasaron pedidos para La Joaqui , Trueno , Dillom , Thiago PZK y Emilia Mernes . Uno de sus hitos más recientes fue calzar a María Becerra para su histórico show en el estadio de River Plate. “Le hice accesorios a ella y a la hermana: un casquete para la cabeza, medias y zapatillas. Fue la primera vez que hice calzado, adornando una base existente”, explicó.

El trabajo de Lucas es un híbrido entre la paciencia del artesano y el vértigo del show business . En su taller utiliza una Knittax, la legendaria máquina de tejer de industria nacional que solían tener las abuelas argentinas.

Esta herramienta le permite lograr terminaciones más industriales sin perder la esencia de lo hecho a mano. Sus uñas largas, que ya son parte de su marca personal desde hace cinco años, no son solo estética: son una extensión de sus manos para manipular hilos y agujas. “Soy más torpe cuando no las tengo” , confesó Lucas.

“El detrás de escena de lo que yo puedo mostrar en un video de un minuto son horas y horas de trabajo. Los tiempos de los artistas no son los del artesano; a veces te piden algo para dentro de dos días”, señaló. Su destreza es tal que los límites de tiempo parecen no afectarlo. “En seis horas puedo sacar un vestido bien” , afirmó Lucas.

Mirando hacia atrás, Lucas reconoce que su estética y su forma de ser siempre lo pusieron en un lugar particular. Haber sido “distinto” en un colegio católico y explorar su sexualidad a través de la indumentaria fue el motor que lo trajo hasta acá.

“Estoy muy agradecido de haber sido fiel a mí mismo siempre y de haber explorado todas las cosas que se me presentaron. Recién el año pasado empecé a creerme todo lo que me estaba pasando”, reflexionó.

Para él, lo más gratificante no es el glamour, sino cerrar el círculo de inspiración que comenzó en su infancia . “Cuando era chico tenía millones de referencias de looks que veía en videoclips o revistas. Poder generar hoy ese sentimiento en alguien que ve un vestido mío es lo que más me gusta”, admitió.

A pesar de que el año pasado coqueteó con la idea de trabajar en una corporación, Lucas entiende que su destino está ligado a la creación manual.

“Si no tejo, si no hago, me muero” , sentenció. Sin embargo, hay una propuesta que lo haría cerrar su departamento de Almagro por un tiempo largo.

Su lealtad a las artistas que le dieron legitimidad a su trabajo es total. Si el teléfono suena con una invitación específica, el búnker de Saint Luky quedaría en pausa. “Por irme de gira con Cazzu o María Becerra dejaría todo” , concluyó Lucas.

