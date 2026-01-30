Stephen Hawking, científico: “El éxito en la IA es lo peor que le podría ocurrir a la humanidad”

Hace casi 12 años , cuando la inteligencia artificial era apenas un concepto conocido por unos pocos y estaba lejos de convertirse en la poderosa herramienta que hoy impacta en cada vez más aspectos de la vida, el reconocido científico Stephen Hawking lanzó una dramática advertencia respecto del desarrollo de esta tecnología .

“Nos enfrentamos potencialmente a lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad en la historia” , advirtió en un artículo escrito en 2014 para The Independent junto a Frank Wilczek, Premio Nobel de Física, al entonces profesor del MIT Max Tegmark y al profesor de la Universidad de California Stuart Rusell.

En el artículo, los profesionales debatieron las posibilidades planteadas en la película Transcendence: Identidad virtual, protagonizada por Johnny Deep. En ese filme, se sigue la historia de un investigador en inteligencia artificial que busca crear una máquina que tenga consciencia colectiva y sea autosuficiente , mientras un grupo extremista se opone a su desarrollo.

“Es tentador descartar la idea de máquinas altamente inteligentes como mera ciencia ficción. Pero esto sería un error, y potencialmente el peor de la historia” , se lee en la nota entre cuyos autores figura Stephen Hawking. Acto seguido, alertó que “la investigación en IA avanza rápidamente”.

Acto seguido, consideró que “los beneficios potenciales” de la inteligencia artificial eran “inmensos”. “El éxito en la creación de la IA sería el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad” , enfatizó.

Sin embargo, advirtió rápidamente: “Lamentablemente, también podría ser la última, a menos que aprendamos a evitar los riesgos. Nos enfrentamos potencialmente a lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad en la historia”.

En esa misma línea, planteó que era posible “imaginar que dicha tecnología supere en inteligencia a los mercados financieros, en inventiva a los investigadores humanos, en manipulación a los líderes humanos y en el desarrollo de armas”.

“El impacto a corto plazo de la IA depende de quién la controle, el impacto a largo plazo depende de si se puede controlar” , subrayó, al tiempo que planteó diversos futuros con “beneficios y riesgos incalculables”.

Apenas dos años después de ese artículo, Hawking insistió con su visión sobre la inteligencia artificial. Durante la inauguración del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia (LCFI) en la Universidad de Cambridge, en octubre de 2016, advirtió que la creación de una inteligencia artificial poderosa será “lo mejor o lo peor que le pueda pasar a la humanidad” .

“Dedicamos mucho tiempo a estudiar historia que, admitámoslo, es principalmente la historia de la estupidez. Así que es un cambio positivo que la gente esté estudiando en cambio el futuro de la inteligencia”, destacó.

Más tarde, en noviembre de 2017, Hawking volvió a dejar clara su posición: “El auge de la IA podría ser lo peor o lo mejor que le ha pasado a la humanidad” . Y agregó: “Simplemente necesitamos ser conscientes de los peligros, identificarlos, emplear las mejores prácticas y gestión posibles y prepararnos para sus consecuencias con suficiente antelación”.

Ese mismo mes, durante una entrevista con Wired, alertó que la humanidad había llegado a un punto sin retorno: “El genio ha salido de la botella. Temo que la IA pueda reemplazar a los humanos por completo” .

Hawking murió el 14 de marzo de 2018 a sus 76 años en su casa de Cambridge, Inglaterra. A los 21 años había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) , que se fue agravando con el paso de los años hasta dejarlo paralizado por completo y con la obligación de comunicarse a través de un generador de voz. Aunque la esperanza de vida suele ser de 14 meses, sobrevivió durante 55 años.

Fuente: TN