Sin tregua por el calor: siete provincias siguen en alerta por las altas temperaturas

NACIONALES

Llega el fin de semana, y el calor no afloja . En varias provincias del país continúan vigentes las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por las altas temperaturas, que desde hace días no aflojan en diversas regiones del territorio argentino.

El alerta meteorológico por temperaturas extremas rige en zonas de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut .

El alerta es amarilla en general, pero trepa a naranja en Corrientes y a rojo en la zona limítrofe donde confluyen los territorios de las provincias de La Pampa, Neuquén, y Río Negro.

Ante episodios de temperaturas extremas, el Ministerio de Salud recomienda :

Para Ciudad de Buenos Aires , el SMN adelanta para este viernes 30 de enero una temperatura máxima de 30°C y mínima de 23°C. El cielo estará nublado a lo largo del día, y se esperan lluvias y tormentas para la tarde y la noche.

El sábado los porteños esperan una máxima de 29° y una mínima de 22°, con cielo mayormente nublado pero sin pronóstico de precipitaciones.

Por otro lado, el SMN lanzó alertas por tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este viernes.

El alerta abarca a la zona cordillerana y precordillerana de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, y Río Negro. También a zonas de San Luis y La Pampa.

El alerta es amarilla excepto en la parte sur de Mendoza y en la occidental de Neuquén, donde vira a naranja con las prevenciones consiguientes.

Fuente: Clarín