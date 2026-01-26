Rociar limón en la ropa blanca: para qué sirve este truco y qué tener en cuenta

La ropa blanca que usamos a diario está en contacto constante con la piel, el sudor, el polvo, los olores y distintas superficies. Con el tiempo, estas prendas pueden perder brillo, amarillearse o acumular manchas que no siempre se eliminan con un lavado común.

En este marco, especialistas en limpieza ecológica y cuidado de la ropa señalan un truco casero simple, económico y cada vez más difundido: rociar limón en la ropa blanca antes de lavarla para ayudar a remover manchas, potenciar el lavado y devolver luminosidad a las telas.

El limón contiene ácido cítrico , un compuesto natural con propiedades blanqueadoras, desodorizantes y antibacterianas. Estudios vinculados al uso de ácidos orgánicos en limpieza doméstica indican que el ácido cítrico puede ayudar a descomponer manchas, restos de sudor y residuos minerales adheridos a las fibras textiles.

Además, el limón actúa como un potenciador del lavado, ya que ayuda a realzar el blanco sin necesidad de recurrir a blanqueadores químicos agresivos. Desde el punto de vista práctico, especialistas en limpieza natural explican que:

De esta manera, se convierte en una alternativa accesible para el cuidado de prendas blancas sin dañar las fibras.

Este procedimiento se puede repetir de manera ocasional, especialmente en remeras, camisas, sábanas y toallas blancas.

Gracias a estas propiedades, el limón se consolida como un aliado natural en el cuidado de la ropa blanca. Usado correctamente, permite mejorar el aspecto de las prendas sin recurrir a blanqueadores industriales ni productos agresivos.

Estos cuidados permiten aprovechar los beneficios del limón sin dañar las prendas ni afectar su durabilidad.

Fuente: TN