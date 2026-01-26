Caso Jeremías Monzón: detuvieron al hermano de uno de los acusados por amenazar a un joven que pedía justicia

El hermano de uno de los acusados por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe , ocurrido en diciembre de 2024, fue detenido tras amenazar a un joven que había pedido justicia en redes sociales.

La denuncia fue hecha por un joven de 21 años, quien aseguró que recibió amenazas de muerte por parte del hermano del adolescente de 14 años que fue imputado por el homicidio.

La víctima de las violentas advertencias le dio a viso a las autoridades el pasado viernes a la tarde en la Comisaría 14 de San José del Rincón y según su testimonio, subió una historia de Instagram en la que pedía justicia por Jeremías y como respuesta recibió las intimidaciones.

"¿Querés que te rompa la cabeza?", "dejá de subir giladas porque ya te busco", "te re cago a balazos", "quiero hablar una cosita con vos" y "nos vemos en un ratito", habrían sido los mensajes que recibió, según informó TN.

La detención, reportó el sitio Aire Digital, había sido solicitada por el fiscal Eric Fernández, que días atrás intentó localizarlo en su domicilio. Al no encontrarlo con la policía, libró un pedido de captura.

El joven, de quien no trascendieron datos, se presentó este lunes junto con un abogado particular y quedó a disposición de la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Peresín.

Jeremías Monzón (15) fue asesinado con más de 20 puñaladas . Por el crimen hay tres menores de edad detenidos, dos de ellos de 14 años.

En los últimos días se conoció también que arrestaron a la madre de la chica de 16 años imputada por presunta partícipe necesaria del homicidio. Investigan si la mujer instigó, incentivó o avaló la conducta de su hija antes del ataque que terminó con la vida de Jeremías.

El cuerpo de Monzón fue encontrado por personal policial el lunes 22 de diciembre en estado de descomposición en un galpón de una fábrica abandonada, en el barrio Chalet , cerca del estadio de Colón. El asesinato habría ocurrido el jueves anterior, día en que su familia comenzó a buscarlo.

Fuente: Clarín