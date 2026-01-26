Encontraron al joven que salió en bicicleta, dijo que se iba “a la Cordillera” y estuvo tres días desaparecido

NACIONALES

La familia de Juan L. encabeazaba una desesperada búsqueda desde el viernes para dar con este joven de 21 años, que después de decir que se iba en bicicleta "a la Cordillera" cortó todo contacto con parientes y amigos y no volvió a comunicarse. Finalmente, lo encontraron este lunes a la tarde.

El último dato de Juan era el que había recibido su hermana Teresa el viernes a la tarde por teléfono, cuando ella le pidió que le dijera dónde estaba y el joven le envió su ubicación por celular. Con esa información encontró el lugar por donde había pasado su hermano en la localidad de Garín y obtuvo, de una cámara de seguridad, la última imagen que se tenía de él .

"Es desesperante porque desde el viernes no sabemos nada de él. Ahora estamos en Pergamino , ayer salimos desde Vicente López. Nosotros somos de Chubut, mi papá se vino en avión ayer. Estamos trabajando con la policía, con la fiscalía, y con el millón de gente que se acercó a escribirnos, a ofrecerse a llamar a lugares donde podría haber residido, haber dormido, haber comido", contó esta mañana Teresa en el canal A24 .

Según dijo la chica, una persona aseguró haber reconocido a Juan en Pergamino y por eso se trasladaron hasta esa ciudad bonaerense, luego de pasar también por Exaltación de la Cruz intentando reconstruir el camino que podría haber tomado el joven.

"Estamos moviéndonos como podemos. Lo último que sabemos es que pasó por Garín por las imágenes de una cámara de seguridad y desde ese momento están reconstruyendo el camino que hizo Juan. El último dato que tengo es en la ruta 8, a la altura de Exaltación de la Cruz. Están armando ese camino con la cámaras ", contó Teresa.

Sobre la repentina decisión de iniciar el viaje y cortar todo contacto con la familia, Teresa contó que "fue algo impulsivo. No es que mi hermano compró una carpa, compró un aislante, compró equipaje para bicicleta. Mi hermano agarró la ropa que tenía, bolsas de supermercado que ató a la bici, llenó una mochila con ropa y eso es con lo que se fue".

La joven relató también que su hermano es paciente psiquiátrico y atravesaba un brote psicótico al momento de ausentarse . Dejó la medicación a mediados del año pasado, y su familia no puede evitar que abandone el tratamiento al tratarse de un adulto.

"Nosotros no podemos obligarlo a tomar medicación, a hacer terapia. Queda acompañar y estar en los momentos buenos y los momentos malos", agregó.

Este lunes a primera hora de la tarde, finalmente encontraron a Juan L.

Fuente: Clarín