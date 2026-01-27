Recuperan 1.800 notebooks del programa Conectar Igualdad en allanamientos simultáneos de la PSA

NACIONALES

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recuperó 1.800 notebooks pertenecientes al programa Conectar Igualdad durante una serie de allanamientos simultáneos que se hicieron en domicilios ubicados en la provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trataba de equipos que debían entregarse a estudiantes de escuelas públicas en el marco de un proyecto estatal.

Todo inició a partir de la denuncia de un empleado de la fábrica que producía los equipos, quien notó el faltante de las computadoras portátiles durante un control de stock. Producto de esa presentación, se inició una investigación judicial por el delito de defraudación por administración fraudulenta .

En el marco de la investigación, se pudo determinar que durante 2025 un ex empleado de la firma habría despachado las notebooks hacia dos inmuebles ubicados en el partido de Hurlingham.

A partir de esa información se ordenó una serie de allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires y en el domicilio del exempleado, ubicado en Capital Federal. Como resultado de los procedimientos, se secuestraron diez pallets que contenían las notebooks, además de un teléfono celular, tarjetas SIM, documentación y otros elementos relevantes para el avance de la causa.

En la causa intervino la Unidad Fiscal Funcional de Instrucción y Juicio N°02, Descentralizada de Ezeiza, a cargo del fiscal Carlos Hassan, quien dispuso que los equipos permanezcan en la planta logística de la empresa que producía las computadoras, ubicada en Carlos Spegazzini.

Las computadoras portátiles del Estado estaban originalmente vinculadas a un programa educativo nacional que prevé entregar los dispositivos a estudiantes de escuelas públicas secundarias y especiales a fin de reducir la brecha digital.

En las fotos de los allanamientos que la PSA difundió en redes se pueden ver las cajas de las computadoras , que llevan impresas las inscripciones “Conectar Igualdad”, “Ministerio de Educación”, y el mail y el teléfono institucional del programa, junto con el escudo nacional.

La causa quedó radicada ante el Juzgado de Garantías N° 7 Descentralizado de Ezeiza

El programa Conectar Igualdad fue creado en el año 2010 por el gobierno de Cristina Kirchner e implementado en conjunto por Presidencia de la Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Educación de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios.

Se presentaba como una una política de inclusión digital de alcance federal a través del que inicialmente se distribuirían 3 millones de netbooks en el período 2010-2012, a cada alumno y docente de educación secundaria de escuela pública, educación especial y de institutos de formación docente.

El programa preveía también el desarrollo de digitales para ser utilizados en propuestas didácticas, además de procesos de formación docente.

