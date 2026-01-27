“Son cosas que pasan”: el trágico incendio que destruyó una casa y un vecino bajo sospecha

NACIONALES

Un joven murió calcinado al incendiarse la casa en la que vivía junto a su familia, en Misiones . El hecho ocurrió este domingo a la noche y existe la sospecha que el fuego habría sido generado intencionalmente por un vecino que, ese día, había estado bebiendo con la víctima y otros integrantes de la familia.

Iván Alberto Donn (23) fue hallado totalmente carbonizado luego que los bomberos lograran extinguir las llamas, que consumió en muy pocos minutos la vivienda construida con madera y techo de zinc .

Cerca de las 21.30 del domingo, la comisaría de Guaraní, en la zona centro de Misiones, recibió varios llamados telefónicos alertando sobre el incendio de una casa en la zona conocida como Villa Pajarito, en la Colonia Yapeyú, distante unos ocho kilómetros de la zona urbana de Guaraní.

Cuando la Policía y los bomberos arribaron al lugar, una zona de difícil acceso, los propietarios del inmueble pidieron celeridad en el combate de las llamas, ya que uno de los integrantes de la familia no pudo ser rescatado.

De acuerdo con la reconstrucción que pudieron realizar los investigadores, Iván y sus hermanos habían estado bebiendo junto a un vecino, pero cerca de las 21 le pidieron que se retirara porque tenían que ir a buscar a su madre, que estaba participando de una celebración religiosa en un templo de la colonia. Iván, en tanto, decidió ir a dormir.

Unos minutos después cuando retornaron, encontraron la casa envuelta en llamas y a pocos metros del lugar, observando la escena, Juan Carlos Cardozo (43) , el vecino al que le habían pedido que se retirara.

“Fuimos a buscar a mamá y cuando volvíamos vimos una llamarada en la casa”, contó uno de los hermanos de Iván. Pero lo que más le llamó la atención fue la actitud del vecino. Sostuvo que se reía mientras ellos intentaban rescatar al joven . Y que en un momento les dijo “ son cosas que pasan ”, para luego alejarse rumbo a su vivienda, distante a unos mil metros.

Otro detalle que llamó la atención de la familia es que Cardozo se retiró del lugar caminando, pese a que había llegado en su moto.

Para los hermanos de Iván es casi imposible que el incendio se haya generado accidentalmente y centraron todas sus sospechas en Cardozo, que fue detenido poco después por la Policía y alojado en la comisaría de Guaraní.

El Juzgado de Instrucción 1 de Oberá dispuso que el cuerpo de la víctima fuera trasladado a la Morgue Judicial de Posadas para la autopsia y que los peritos de Criminalística y Bomberos trabajen en el lugar para establecer cómo se inició el fuego.

Fuente: Clarín