“Dentro de poco vamos a tener leyes de un país razonable”, el Presidente recorrió Mar del Plata ante una multitud

Javier Milei llegó este lunes a Mar del Plata y fue recibido por una multitid. En el marco de sus giras del "Tour de la Gratitud", el Presidente recorre la ciudad junto a militantes y simpatizantes. "Dentro de poco vamos a tener leyes de un país razonable" , avisó megáfono en mano, desde una camioneta. La agenda en la ciudad balnearia seguirá el martes con la Derecha Fest y una visita a la obra de teatro de Fátima Florez, confirmada por la productora teatral. Seguí todas las novedades sobre las medidas del gobierno de Javier Milei en la cobertura minuto a minuto de Clarín .

El Gobierno prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional en materia de transporte y distribución de gas natural, declarada en diciembre de 2023 y extendida consecutivamente en noviembre de 2024 y mayo de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2027.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 49/2026, publicado en el Boletín Oficial de este martes con las firmas de Javier Milei y todo su Gabinete. Leé más acá.

El Gobierno oficializó este martes la inclusión de los proyectos de ley vinculados al régimen penal juvenil en las sesiones extraordinarias convocadas desde el próximo lunes, día en que comenzarán a tratarse en el Congreso otras iniciativas clave para la gestión de Javier Milei como la Reforma Laboral, los cambios a la ley de Glaciares, el acuerdo Unión Europea – Mercosur.

La confirmación del anuncio realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la reunión de una mesa política en Casa Rosada este lunes, llegó por intermedio del Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y su ministro coordinador.

Con este proyecto, el oficialismo intentará bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Aunque la iniciativa presentada en comisión planteaba comenzar a penar a los menores desde los 13, el dictamen de "consenso" llevó ese piso punible a los 14.

Ahora, tras el homicidio de Gustavo Javier Pairó en José C. Paz por parte de dos ladrones, uno de ellos menores de edad, y luego del macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, el Gobierno volverá a presentar el texto original para su discusión el texto.

Surfeó una ola humana primero, en medio de una marea de gente que lo acompañó con sus brazos en alto, grabándolo, y cuando ya no pudo avanzar, y quedó en medio de una especie de pogo, volvió a treparse a la caja de la camioneta en la que había llegado. Javier Milei y su sequito de funcionarios recorrieron un par de cuadras la calle Güemes en pleno centro de Mar del Plata en el marco de lo que llama el "Tour de la gratitud". Megáfono en mano, destacó la ley de inocencia fiscal: "Ahora todos volvemos a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario", dijo. Y prometió, en referencia a los proyectos de reforma laboral, la ley de Glaciares y la nueva Ley Penal Juvenil que el Gobierno impulsa en extraordinarias, "vamos a tener leyes de un país razonable". Seguir leyendo .

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) reafirmo su acompañamiento al proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad, que se debatirá en las sesiones extraordinarias de febrero.

A través de un video publicado en X, señaló que se trata de "un debate demasiado postergado en Argentina". “En Argentina hay menores que matan, roban armados y en pocas horas están otra vez en la calle, como si nada. Voy a apoyar este proyecto para cortar con la impunidad, para poner un límite claro y para que el que quiera salir a delinquir se haga cargo”, escribió luego.

Luego de acompañar al presidente Javier Milei en su visita a la ciudad balnearia, el ministro del Interior viajará esta semana a Corrientes y a Misiones para reunirse con los gobernadores Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente, con el objetivo de lograr apoyo para la reforma laboral.

La partida de Santilli al litoral, en continuidad de su recorrida por el país para reunirse con los gobernadores, se concretará un día después de que asista al Derecha Fest, el evento en Mar del Plata donde este martes se presentará el mandatario.

El mandatario compartió en redes un fragmento de su presentación de este lunes en la ciudad costera, en donde se presentó ante una multitud que fue a apoyarlo.

El secretario de Turismo y Ambiente brindó una corta entrevista tras su participación en el Tour de la Gratitud de Javier Milei. En diálogo con el canal LN+ Scioli sostuvo que, durante su paso de la semana pasada por Madrid en el marco de la Fitur, notó "un interés creciente por visitar la Argentina y por invertir en la Argentina"

"Una Argentina cada vez más respetada, estable, con una inflación que se desplomó... Presentamos al mundo a nuestro país como un destino seguro", apuntó.

Tras una corta presentación, el Presidente regresó al automóvil oficial y la comitiva presidencial vuelve hacia el hotel.

Durante su presentación en el marco del Tour de la gratitud, Milei sostuvo que todas las promesas que hizo durante la campaña 2023 "van a estar cumplidas antes de mitad de año". "No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo", sostuvo.

"Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente", sostuvo Javier Milei durante su presentación en el marco del Tour de la Gratitud. En ese sentido, recordó que ya tienen dictamen de comisión los proyectos de Ley de Glaciares y de Modernización Laboral y destacó que el proyecto de Ley de Baja de Imputabilidad será tratado en sesiones extraordinarias de febrero.

El Presidente tomó un megáfono y se dirige a la multitud. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento por los resultados de las Legislativas de octubre de 2025.

El Presidente volvió a subirse a la caja del vehículo. Junto a él se encuentran Karina Milei, Diego Santilli, Sebastián Pareja, Juliana Santillán y Santiago Oría.

El Presidente bajó del vehículo y se metió entre la multitud que asistió a la convocatoria en Mar del Plata. Su hermana Karina lo acompañó también en su caminata por calle Güemes.

El vehículo que lleva a Javier Milei llegó al punto de reunión. El mandatario ingresó por calle Avellaneda y subido a la caja de una camioneta junto a un grupo de referentes libertarios.

Tras casi una hora de espera, la militancia aguarda la llegada de Javier Milei en la intersección de calles Güemes y Avellaneda, en Mar del Plata.

El Presidente salió del Hotel Hermitage y se dirige hacia calle Güemes para iniciar el Tour de la Gratitud en Mar del Plata

En la previa al Tour de la Gratitud, el diputado y armador libertario en la Provincia mantuvo un encuentro en Mar del Plata con dirigentes de La Libertad Avanza y vecinos de la Quinta Sección.

"Ellos, junto a millones de bonaerenses que creen en nuestras ideas, representan el activo más valioso y la bandera más linda y sagrada que tenemos: la libertad. Por ella vamos a dar la batalla cultural en cada rincón de la Provincia de Buenos Aires", sostuvo Pareja a través de un posteo de la red X.

Según mostró la señal A24, una veintena de personas se presentó en las cercanías del Hotel Hermitage enunciando consignas contra Javier Milei. La militancia libertaria contestó con sus propios cánticos y chicanas referentes a la condena de Cristina Kirchner.

El Director de Realización Audiovisual de la Presidencia compartió en sus redes imágenes de la llegada de Javier Milei al hotel Hermitage de Mar del Plata. En las fotos se pudo ver al mandatario rodeado por la multitud que asistió para saludarlo. Junto a él se encontraba la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también participará del Tour de la Gratitud.

Tras bajar del auto y saludar a la multitud, el Presidente intentó pasar al hotel, pero la falta de vallas en la vereda y la gran afluencia de gente complicaron su entrada. Finalmente, tras atravesar la multitud y firmar algunos autógrafos, pudo ingresar.

El Presidente descendió del auto en el que viajaba frente al Hotel Hermitage, en el que se hospedará durante su estadía en Mar del Plata. Antes de entrar, saludó a la multitud que se encontraba esperándolo en el lugar

Los diputados libertarios se mostraron junto a una multitud que asistió a la esquina de Güemes y Avellaneda, en Mar del Plata, en donde se espera la presencia de Javier Milei para las 20.30 en el marco del Tour de la Gratitud.

Hace apenas una semana, en paralelo al viaje del presidente Javier Milei al Foro de Davos, se confirmaba de manera oficial el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, a partir del 2 de febrero. Se convocaban para debatir tres temas centrales y un nombramiento: la Reforma Laboral , los cambios a la ley de Glaciares, el acuerdo Unión Europea - Mercosur y la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.

¿Qué pasó para que apenas unos días después el Gobierno se acordara de que también quería debatir ahora un tema sensible como la baja de la edad de imputabilidad para los menores que cometen delitos? Pasó lo que suele pasar mucho y hace mucho en la Argentina, pero con un impacto incómodo para la Rosada. Seguí leyendo

El intendente de General Pueyrredón recibió este lunes la visita del ministro del Interior. Santilli se encuentra en Mar del Plata en el marco del Tour de la Gratitud, en el que forma parte de la comitiva que acompaña a Javier Milei.

Según indicó la ministra de Seguridad, entre diciembre y enero hubo "casi 5.000 extranjeros que no pudieron ingresar o fueron expulsados del país".

A través de un video en la red X, Monteoliva dio cuenta de los datos oficiales que indican que en el último mes de 2025 hubo 2.400 extranjeros "expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados", a los que se suman otros 2.300 que fueron devueltos a sus países en lo que va de enero. "Si sos extranjero, tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera", sentenció la sucesora de Patricia Bullrich.

A través de un DNU, el Presidente modificó la Ley 19.101 para habilitar a que el personal de las Fuerzas Armadas en actividad pueda cumplir funciones en el Ministerio de Defensa sin pasar a situación de disponibilidad.

El titular de la dependencia, Carlos Presti, sostuvo en ese contexto que el Ministerio "debe contar con los mejores cuadros, civiles y militares, sin restricciones arbitrarias que afecten la carrera profesional".

La medida, indicaron oficialmente, responde a “la necesidad operativa de cubrir puestos estratégicos con personal idóneo en áreas donde el conocimiento profesional acumulado es determinante”. “La formación y experiencia propias de la carrera militar resultan esenciales para la planificación y conducción de la defensa nacional”, señalaron en el texto.

Las notebooks que originalmente formaban parte de un programa educativo nacional destinado a estudiantes de escuelas públicas fueron encontradas durante una serie de allanamientos que se hicieron en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según informó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las computadoras estaban almacenadas en pallets. En el operativo, además, se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM y una serie de documentos que fueron trasladados para su depósito judicial a una planta logística de Carlos Spegazzini, en el municipio bonaerense de Ezeiza.

El gobernador de Santa Fe se mostró a favor de que el oficialismo haya incluido a la reforma a la Ley Penal Juvenil dentro del temario que se tratará durante las sesiones extraordinarias de febrero.

”Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, sostuvo Pullaro tras ser consultado sobre el asesinato de Jeremías Monzón en la capital provincial e insistió en la necesidad de “revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves”.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, reiteró.

La Argentina asistirá a una reunión convocada por el Pentágono para altos mandos militares de 34 países del hemisferio occidental, que se realizará en Washington el 11 de febrero, focalizada en la nueva estrategia del gobierno de Donald Trump para la región, donde el republicano busca tener mayor protagonismo.

El encuentro fue convocado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, y por Argentina asistirá su contraparte, Marcelo Dalle Nogare, según confirmaron a Clarín fuentes de Defensa. El militar tenía previsto viajar antes a la capital estadounidense, pero la reunión se reprogramó por la cancelación de vuelos que afectaron al país varios días por la tormenta. Seguí leyendo .

Cristina López, integrante del bloque justicialista, presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo explique cuáles fueron los motivos del arribo de un avión militar de Estados Unidos al aeropuerto de la capital provincial.

La senadora remarcó que la aeronave llegó "sin información oficial, sin intervención del Congreso, al mismo tiempo que intervinieron el Puerto de Ushuaia y sin clarar qué quieren hacer con la Base Naval Integrada".

"Son hechos muy graves. Tierra del Fuego no es una base militar extranjera. Exigimos información, transparencia y respeto por la soberanía", señaló López en sus redes sociales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá este martes 27 al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas para debatir las medidas a tomar respecto al tratamiento que tendrá el Proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno.

"En esta iniciativa se expresa una lucha de clases que tenemos que ganar, y para que eso suceda tenemos que salir a las calles antes de su tratamiento en el Senado. Por más aval que exista de parte de algunos gobernadores, esta iniciativa no puede pasar", expresó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X.

En la misma línea, consideró que la propuesta está orientada a la quita de derechos "y además esconde una reforma fiscal que va a terminar de asfixiar a todas las provincias".

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le envió una carta al ministro de Economía para que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a que reduzca las multas previstas en la Ley de Inocencia Fiscal.

En específico, piden que ARCA dicte "normas complementarias que morigeren la incidencia de las multas” previstas en la norma en cuestión, recientemente aprobada. El objetivo es “preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo”. ”.

Con la mirada puesta en el debate de la reforma laboral en el Congreso que comenzará la semana próxima, este lunes se reunió en Casa Rosada con la novedad que se sumará un tema de actualidad al listado de proyectos a tratar en sesiones extraordinarias: la Ley Penal Juvenil con la que el oficialismo intentará bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Seguí leyendo

“Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”. La frase es de una funcionaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se la dice a Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio y preso por armarle un operativo ilegal a su socio Francisco Hauque.

La conversación es una trama compleja que tiene como fondo –y que investiga la justicia- irregularidades en la compra de dólar oficial cuando la diferencia con el paralelo era de más del 100 por ciento. Era un negocio para pocos cuando el dólar escaseaba durante el gobierno de Alberto Fernández. Seguí leyendo

Gabriel Bornoroni sumó su voz al coro oficialista por la reforma del Código Penal Juvenil. "La baja de la edad de imputabilidad no puede esperar más", dijo el diputado. "El año pasado no logramos avanzar con la sanción por culpa del kirchnerismo y sus aliados de buenos modales", se quejó.

Y cerró: "Es hora de saldar esa deuda. Los argentinos de bien demandan que esta reforma sea aprobada".

La diputada de Fuerza Patria remarcó que está trabajando un proyecto paralelo al oficial, con la exministra de Trabajo Kelly Olmos, y el apoyo de "un sector de las CGT y la CTA". Dijo que es una "propuesta superadora" al de Milei y que tiene el apoyo de varios sectores, además de Unión por la Patria.

Señaló directamente a los trabajadores de plataforma. "Con los datos que tenemos disponibles en la Argentina sería muy fácil mejorar las condiciones de aquellos que trabajan todos los días. No sólo para definir si sos autónomo o si estás en relación de dependencia, según los días que trabajás, sino también a partir de los datos qeu generan los wallets y las billeteras", agregó en AM 530.

Sostuvo que "no es el mejor momento" de discutir una reforma laboral, porque el empleo cae y Milei "destruye el entramado laboral industrial", pero que quiere tener un proyecto listo para cuando se empiece a tratar la iniciativa del Presidente.

Si bien el proyecto que mandó el Ejecutivo al Congreso preveía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, finalmente el dictamen de mayoría lleva esa edad a los 14 años. Hoy se ubica en los 16.

La finalidad es, según lo que dice el dictamen, fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social.

Las sanciones no pueden llevar a la interrupción de los estudios del menor, que deberá seguir programas específicos. También establece que el plazo máximo de penas privativas de la libertad para adolescentes es de 15 años. Y el adolescente debe estar detenido en un instituto adecuado o una sección separada a la de los adultos.

El Gobierno de Milei mandó el proyecto al Congreso el 15 de julio de 2024. Casi un año después de su ingreso al Parlamento, la iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en comisión, tras un acuerdo del PRO y La Libertad Avanza.

Con el correr de las semanas se fue diluyendo el proyecto. Su tratamiento se fue postergando en medio de la Ley de Pediatría, la Emergencia en Discapacidad, las inundaciones y el aumento a los jubilados. Los proyectos de códigos están exceptuados del plazo de caducidad, que en Diputados (cámara de ingreso) se establece en el año siguiente de la presentación en caso de no recibir ni siquiera media sanción.

"Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes", dijo la senadora y exministra de Seguridad, una de las impulsoras del proyecto.

Lo confirmó este lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una nueva reunión de la mesa política del Gobierno de Javier Milei. El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años, se debatirá en las sesiones que comienzan el próximo lunes.

Participaron, además, Diego Santilli (Interior), Karina Milei (secretaria general de Presidencia), Luis Caputo (Economía), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Patricia Bullrich (senadora), Santiago Caputo (asesor) y Ignacio Devitt (secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete).

Desde el oficialismo redoblaron en los últimos días su impulso al proyecto del Código Penal para bajar la edad de imputabilidad. La vocera fue Bullrich, que se pronunció después de dos casos de inseguridad.

El primero fue por el homicidio de Gustavo Javier Pairó, un abuelo de 53 años que fue asesinado en José C. Paz cuando dos ladrones -uno de ellos menor de edad- lo interceptaron para robarle la moto. "13 y 18 años: motochorros asesinos. Uno quedará preso. El menor, probablemente libre. El nuevo Código Penal y la Ley Penal Juvenil vienen a terminar con esta locura", dijo entonces la exministra de Seguridad.

El segundo mensaje fue luego de que se didfundiera el video del asesinato de Jeremías Monzón. "Estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir", cuestionó", expresó Bullrich.

Está previsto que el temario también incluya la reforma laboral, la Ley de Glaciares y la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Antes de la última licitación de deuda en pesos del mes, en la City se preguntan cuál será la estrategia que priorizará el Gobierno. Por qué crece la base monetaria. Seguí leyendo

El ministro de Desregulación defendió la decisión de adjudicarle a una firma india el contrato por caños para un gasoducto de Vaca Muerta . "Si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario", comenzó Sturzenegger su reflexión.

Dijo que Techint ofreció los caños "40% más caros". "Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones", dijo al respecto.

Luego deslizó que Techint, "después de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara". Pero Sturzenegger dijo que esa cláusula haría caer la competencia, por el desinterés que generaría en los oferentes.

"Hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego", añadió el ministro.

Están presentes Manuel Adorni (jefe de Gabinete), Diego Santilli (Interior), el asesor Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich y Luis Caputo (Economía).

El objetivo es definir el temario de las sesiones extraordinarias de febrero, cuando el Gobierno espera avanzar con la reforma laboral, la Ley de Glaciares y la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

La norma busca que salgan los dólares del colchón y se puedan blanquear hasta $ 100 millones sin multas. La expectativa del Gobierno es reducir la dependencia del financiamiento externo. Seguí leyendo

La actriz ratificó que mañana el Presidente irá a verla a la obra que hace en Mar del Plata. "Está confirmadísimo", dijo Florez, expareja del libertario. Detalló que este martes 27 de enero se adelantará, además, la función para que Milei pueda visitarla.

"Va a empezar a las 21 en punto, o'clock . Porque él después se va a sus actividades. La función va a tener guiños especiales. Sobre el final del show le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el Presidente cante. La gente seguramente dirá que sí", anticipó Flore en LN+ . Dijo que será una canción del repertorio presidencial.

Será a partir del 1° de febrero, según lo estableció un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El futuro conductor del organismo fue procesado por la tragedia de Time Warp en 2017, cuando era director de Habilitaciones y Permisos porteño. Seguí leyendo

El Presidente volverá a La Feliz, como parte de la gira por ciudades para retribuirles a sus votantes por la victoria de las elecciones legislativas 2025. La cita será a las 20.30 en Güemes y Avellaneda.

La agenda marplatense del Presidente continuará el martes, con doble turno: teatro con Fátima Florez y discurso central en la Derecha Fest.

