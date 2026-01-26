“Papi, no me dejes”: la desgarradora reacción de la hija del hombre que fue asesinado en Zárate

“Papi, no me dejes” . Con esa frase, la hija de Leonel Martínez recordó el momento en que vio morir a su papá en una estación de servicio en la localidad bonaerense de Zárate , a donde había ido a buscarla luego de un paseo. El agresor fue la actual pareja de su madre, que lo atacó a balazos, escapó y fue detenido horas después.

La chica de 16 años contó que regresó de un paseo al Parque de la Costa y la combi la dejó en la estación de servicio, donde la iba a pasar a buscar su mamá. Al bajar, advirtió que quien manejaba el auto familiar era la actual pareja de su madre, a quien no conocía. Cuando estaba por subir al vehículo, apareció su papá.

“Sale mi papá y dice: ‘así los quería enganchar’ . En ese momento, este tipo sacó un arma y empezó a dispararle”, recordó en diálogo con Telenoche . La adolescente contó que su padre intentó escapar, pero el agresor continuó tirándole mientras se alejaba y le gritaba que “se lo merecía”.

La víctima cayó herida a pocos metros. “No sabía quién era el que le había disparado a mi papá. Mi mamá no me había hablado de él”, relató. “Cuando estaba en el piso, le agarré la mano y le dije: ‘Papi, no me dejes’” , aseguró conmovida.

La joven aseguró que no vio a su mamá durante el ataque y que recién apareció después, cuando comenzó a gritar y a intentar asistirlo . Los testigos que estaban en el lugar le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras avisaban al servicio de emergencias. “La ambulancia tardó un montón en llegar” , sostuvo.

A pesar de los intentos por salvarlo, el hombre murió mientras era trasladado al Hospital Virgen del Carmen de Zárate. “Quiero que se pudra en la cárcel y que pague por lo que le hizo a mi papá, porque lo mató y ahora no lo voy a poder abrazar nunca más ”, dijo la hija.

Martínez fue asesinado el domingo en una estación de servicio en la localidad de Zárate. Había ido a buscar a su hija, que volvía de una actividad recreativa junto a otros chicos.

Cuando llegó al lugar, empezó una discusión con Lumbrera, el novio de su expareja. El episodio violento escaló, hasta el punto de que el agresor sacó un arma de fuego y le disparó seis veces a Martínez, en frente de su hija y el grupo de nenes.

Lumbrera, el principal y único sospechoso por el crimen, fue detenido este lunes luego de mantenerse prófugo durante 12 horas. El hombre fue trasladado a la Comisaría 1.ª, y quedó a disposición de la UFI N°8 , a cargo de la fiscal María Molinari .

Fuente: TN