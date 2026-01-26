Quilmes: un chico grabó a su amigo de 15 años teniendo sexo con sus perros y viralizó el video

NACIONALES

Un adolescente de 15 años fue denunciado por haber tenido sexo con sus perros en La Matera, en Quilmes. El aberrante hecho ocurrió este fin de semana y fue denunciado luego de que se difundiera un video del momento en Facebook.

Una rescatista con ayuda de grupos proteccionistas se llevó a los dos perros del lugar para que recibieran atención médica y ya fueron puestos a resguardo.

“Me entero porque subieron un video al grupo vecinal que muestra al chico violando al perro. Es muy fuerte, el chico lo tiene muy naturalizado y no es la primera vez que lo hace ”, contó la proteccionista Patricia Muñoz a TN.

De acuerdo a su testimonio, las imágenes -que son irreproducibles- fueron grabadas “en broma” por un amigo del adolescente, de la misma edad: “Lo fueron pasando entre amigos y grupos hasta que le llegó a un adulto que lo compartió para denunciar lo que pasaba”.

Al ver el video, Muñoz se acercó a la comisaría y con los pocos datos que tenía radicó la denuncia, que cayó en la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Quilmes.

Al día siguiente, la mujer habló con otros rescatistas y decidieron ir hasta el lugar para poner a salvo a esos perros. “Nosotros nos mandamos y los sacamos, no esperamos. Lamentablemente, el tiempo de los animales no es el mismo tiempo de la Justicia. Ese animal fue violado y no puede seguir ahí. Fuimos solos y se los pedimos”, sostuvo.

Al principio, los perros no se querían dejar agarrar, mostraron desconfianza y hasta miedo. Sin embargo, lograron sacarlos y, una vez rescatados, los proteccionistas los llevaron a la veterinaria. Allí, detectaron que ambos tenían signos de reiterados episodios de abuso sexual.

“Cuando fuimos a buscarlos, la madre del chico estaba en el penal viendo a su novio y en la casa estaba él y una nena de 3 años solos. Así que también reclamamos que intervenga Minoridad y Familia porque es un peligro”, señaló Muñoz.

Este martes, la proteccionista se presentará a declarar y a sumar más información. “Es muy terrible. Esto no es de ahora, viene de hace mucho tiempo y hay otros perros y gatos del barrio que pasaron lo mismo . Me amargó mucho por los animales, el ser humano al menos puede hablar, pero ellos no, y la gente del barrio tiene que saber lo que pasa”, cerró.

Fuente: TN