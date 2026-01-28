Quién es Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles: “Viajó para hacer plata y ayudar a su mamá”

NACIONALES

"Ella viajó para trabajar y ganar más plata para ayudar a su mamá y a sus abuelos , a los que ama profundamente. Pensaba volver pronto, era su idea". Violeta (22) es prima hermana de Narela Barreto (28), la argentina que está desaparecida en Los Ángeles desde el 23 de enero pasado. La joven vive en Estados Unidos desde julio de 2024.

"Lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso , pero no tenemos más detalles. Alguien de la familia está viajando a Los Ángeles, que es donde ella estaba viviendo".

Visiblemente nerviosa, Violeta habla con Clarín e intenta ordenar los datos para no dar información errónea. "Se están diciendo cosas de Narela que no están buenas... Mi prima hermana es una mujer que siempre se ganó el mango, desde chiquita".

Violeta y Narela, si bien son primas, se criaron juntas en Banfield y vivían en el mismo terreno con unos metros de diferencia. "Narela tenía su casa y vivimos y trabajamos juntas en un kiosco que tenía en Monserrat, cerca del Obelisco. Tenía un buen pasar porque además daba clases particulares de inglés y traducía textos".

A su entorno familiar, Narela contó una y otra vez que soñaba con viajar y ganar plata en el exterior "para ayudar a su mamá y a sus abuelos , que ama. Si bien le iba bien, quería superarse y empezó". La bonaerense viajó sola a mediados de 2024. Primero vivió en Miami y luego se trasladó a Los Ángeles, donde trabaja como camarera. "Hasta hace poco compartía un departamento con dos amigas y en el último mes se pudo mudar sola".

En Buenos Aires, la "vocera" que busca difundir la noticia de la desaparición es su prima Violeta, mientras que en Los Ángeles está su amiga Luján Roswell, quien es la que se encarga de repartir flyers con la imagen de Narela y dejarlas en bares, negocios y pegarlos en postes callejeros.

"¿Dónde estás Nara, amiga? Hay más de cien personas que iniciamos la búsqueda de manera casera. Hicimos la denuncia en la Policía que ya activó la búsqueda y también fuimos al consulado argentino en Los Angeles".

Hay evidente preocupación por el paradero de Narela y los padres y el hermano decidieron no hablar con la prensa. Sólo lo hace Violeta, que se ve -lógicamente- desbordada por la situación. " Arenita -así le dicen por ser fan de Bob Esponja- siempre fue una mina autónoma, independiente, no la paraba nadie... Le encanta viajar, recorrió el país y viajó al exterior, tenía experiencia".

No está de novia Narela, "ni tampoco le interesa estar con algún tipo . Ella repite un concepto que la pintaba de cuerpo entero: 'no puedo distraerme con relaciones, ahora es un tiempo de siembra y cosecha '. Cuando se enfoca en algo, nada la distrae. Tampoco ella me comentó nada respecto de nadie que la molestara o sobre alguna situación que le diera miedo".

Violeta hablaba constantemente con su prima hermana. "Ella desapareció el viernes pasado, bueno, el jueves nos cruzamos mensajes, se la escuchaba bien, de hecho me reclamaba un poco porque no le había respondido su último mensaje, pero todo bien. Además, Nare es una chica muy familiera y tenemos un chat grupal en el que ella siempre dice presente. Nunca pasaba un día sin escribir algo o mandar alguna imagen...".

Presa de los nervios y de algún pensamiento traicionero, Violeta se quiebra pero sigue adelante: "Aunque viajara, siempre daba señales de vida, por eso estamos muy preocupados, porque ella nunca dejó de estar en comunicación, es una chica muy apegada a su mamá , especialmente. Ahora es importante que alguien de la familia se contacte con la policía y la gente del consulado para poder entrar al departamento y ver las cámaras".

Violeta defiende a su prima a capa y espada. "Siempre estuvo en regla, tiene todos los papeles en orden y una visa de trabajo. Si bien es joven, no se mete en problemas ni se rodea de gente equivocada. Lo suyo siempre fue el laburo. Es una chica como se la ve en las fotos, hermosa, tímida, humilde y criada en un barrio, bien de abajo".

