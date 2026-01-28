MADARIAGA: Quedaron detenidos los hermanos que perpetraron el ataque a balazos contra un hombre

Finalmente, la Justicia definió que los dos hermanos involucrados en un ataque a balazos ocurrido el pasado lunes queden detenidos. Ambos comparecieron ante el fiscal Walter Mercuri, donde escucharon las pruebas en su contra y los alcances de las acusaciones.





Quedaron grabados en video y, además, la víctima los denunció luego de haber recibido un balazo en la zona pélvica en medio de una reyerta ocurrida en su vivienda, ubicada en la zona de Paraguay y Honduras.





El herido alcanzó a relatarle a los policías y a brindar detalles sobre la identidad de los atacantes mientras era trasladado al hospital. También indicó que el tirador tenía una fractura en uno de sus pies, lo que permitió que fuera detenido horas después en el Hospital Comunitario de Pinamar.





El otro hermano se entregó en sede policial durante la tarde del martes.





Quien efectuó los disparos quedó imputado por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, mientras que su hermano enfrenta la misma calificación legal pero, al no haber accionado el arma, fue imputado en carácter de partícipe necesario.