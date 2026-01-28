Poner papel film en el colchón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Envolver el colchón con papel film puede parecer un truco extraño, pero en realidad es una solución simple y muy práctica para cuidarlo en momentos específicos, como una mudanza, una limpieza profunda o cuando hay mascotas en casa.

El papel film actúa como una barrera protectora , evitando que la suciedad, los líquidos o la humedad entren en contacto con el tejido del colchón. Usado de forma correcta y por tiempo limitado, puede ayudar a extender su vida útil y mantenerlo en mejores condiciones.

El film ayuda a que el colchón no absorba manchas ni humedad . Es ideal para evitar que el agua, jugos o productos de limpieza lleguen al tejido y arruinen el relleno.

Además, cuando el colchón está cubierto, la limpieza y desinfección se vuelven mucho más simples . Los productos quedan en la superficie y no penetran, así que podés secar y mantener todo higiénico sin miedo a que se forme moho o malos olores.

Por otro lado, si tenés que guardar el colchón por algunos días o trasladarlo durante una mudanza , envolverlo en papel film es una de las mejores formas de protegerlo del polvo, la suciedad y la humedad.

También, aunque no reemplaza una limpieza profunda, el film puede ayudar a reducir olores y mantener alejados a los ácaros o insectos por un tiempo limitado. Es una solución temporal, pero muy útil si necesitás ganar tiempo hasta poder lavar o ventilar el colchón como corresponde.

Fuente: TN