Ni antigrasa ni detergente: la fruta mezclada con agua que deja tu microondas sin manchas

Redacción CNM enero 28, 2026

El microondas es uno de los electrodomésticos que más suciedad acumula por el uso diario. Al calentar comidas o líquidos, es común que se formen manchas, salpicaduras y restos de comida en las paredes y en el plato giratorio.

Sin embargo, existe un truco casero, rápido y efectivo que ayuda a eliminar la suciedad sin recurrir a productos antigrasa ni detergentes: agua con limón . Además de limpiar, deja un aroma fresco y agradable.

Este método es muy sencillo y no requiere esfuerzo:

El vapor generado afloja la suciedad adherida, haciendo que se desprenda fácilmente y dejando el microondas limpio y sin olores desagradables .

El limón es conocido por sus propiedades desinfectantes y desengrasantes . Su ácido natural ayuda a eliminar bacterias, neutralizar olores y disolver la grasa adherida a las superficies.

Además, este truco no solo es práctico, sino que evita el uso de productos químicos que pueden dejar residuos o afectar el sabor de los alimentos.

Fuente: TN


