Ni antigrasa ni detergente: la fruta mezclada con agua que deja tu microondas sin manchas

El microondas es uno de los electrodomésticos que más suciedad acumula por el uso diario. Al calentar comidas o líquidos, es común que se formen manchas, salpicaduras y restos de comida en las paredes y en el plato giratorio.

Sin embargo, existe un truco casero, rápido y efectivo que ayuda a eliminar la suciedad sin recurrir a productos antigrasa ni detergentes: agua con limón . Además de limpiar, deja un aroma fresco y agradable.

Este método es muy sencillo y no requiere esfuerzo:

El vapor generado afloja la suciedad adherida, haciendo que se desprenda fácilmente y dejando el microondas limpio y sin olores desagradables .

El limón es conocido por sus propiedades desinfectantes y desengrasantes . Su ácido natural ayuda a eliminar bacterias, neutralizar olores y disolver la grasa adherida a las superficies.

Además, este truco no solo es práctico, sino que evita el uso de productos químicos que pueden dejar residuos o afectar el sabor de los alimentos.

Fuente: TN