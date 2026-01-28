El comunicado de las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi tras la muerte de la turista en Bariloche

NACIONALES

El Parque Nacional Nahuel Huapi compartió un comunicado en las redes sociales tras conocer la muerte de la turista bonaerense que se tiró a la Cascada Fray , se golpeó la cabeza con una roca y no pudieron reanimarla.

El dramático episodio ocurrió el lunes a la tarde, cerca de las 19. Silvana Garibaldi , de 59 años, estaba de viaje en Bariloche con su marido y realizaban una actividad recreativa que está prohibida .

Según el comunicado, la mujer murió en el lugar, pese a los esfuerzos por reanimarla: “ Se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente . Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales ”.

Sobre la decisión de tirarse por la cascada, las autoridades del parque recalcaron la imprudencia de hacerlo y advirtieron los peligros: “En ese sector muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán , actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad “.

Además, señalaron que el matrimonio circulaba por un brazo del lago al que solo se puede acceder navegando durante varias horas y dependiendo de si el clima lo permite.

En tanto, detallaron cómo fue el operativo, que incluyo el trabajo coordinado de Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval, así como un operador lacustre del parque.

“Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima”, cerraron.

Según informaron, el despliegue para retirar el cuerpo finalizó casi 6 horas después del accidente.

La mujer vivía en un country en Pilar , Buenos Aires, y era madre de tres hijos . Era consultora especialista en Estrategia Comercial, Marketing y Gestión de proyectos, con más de 30 años de trayectoria en grandes marcas.

Al constatarse la muerte de Garibaldi, se le dio aviso a la Fiscalía , que dispuso las primeras pericias para certificar lo que había ocurrido en el lugar.

Fuente: TN