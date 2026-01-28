Lluvia de balas para robarle una moto a dos policías porteños en Morón: un agente sufrió graves heridas y los ladrones están prófugos

Un violento hecho de inseguridad tuvo lugar a metros del hospital de Morón: una pareja de policías de la Ciudad fueron emboscados para robarles la moto en la que circulaban y se desató un feroz enfrentamiento armado con consecuencias grave. El oficial recibió tres impactos de bala y tuvo que ser trasladado en helicóptero de urgencia. Su estado es crítico. Su acompañante, una cadete del Instituto Superior, también sufrió heridas de bala, pero su vida no corre peligro.

En tanto, uno de los delincuentes también terminó herido por la balacera, pero ambos lograron escapar sin perpetrar el robo. Por estas horas, hay un intenso operativo policial en su búsqueda . Están prófugos.

El violento episodio de inseguridad en la zona oeste del Conurbano tuvo lugar sobre calle Curupaytí al 700, a metros del hospital. Allí, el oficial de la Ciudad, Mariano Agustín Guerra y su compañera, Leyla Espinosa fueron emboscados y atacados por motochorros. Ocurrió en la tarde-noche de este martes.

Guerra estaba de civil disfrutando junto a su compañera de su día franco cuando fue perseguido e interceptado para robarle su moto . Una cámara vecinal tomó la secuencia persecutoria segundos antes del violento intento de robo. A unas dos cuadras de donde se produjo finalmente la lluvia de balas. Allí se ve como la moto con los policías transita a una velocidad normal y segundos más tarde, el rodado de los motochorros que avanza a gran velocidad, por detrás.

Luego del amedrentamiento por parte de los motochorros se produjo el intercambio de disparos. Una balacera feroz.

Fuentes oficiales le confirmaron a Clarín, que Guerra recibió al menos tres disparos en el cuerpo : uno en el tórax, otro en el glúteo y un tercero en la pierna derecha. Todos con orificio de entrada y salida. Y fue llevado de urgencia hacia el Hospital que estaba a pocos metros: ingresó consciente y fue intervenido quirúrgicamente.

Cerca de la medianoche, se dispuso el trasladado en helicóptero del SAME hacia el Hospital Durand en Caballito donde fue intervenido nuevamente. Luego, las autoridades sanitarias decidieron por la complejidad de su estado de salud, que el traslado final sea en el Hospital Italiano, en Almagro, donde se encuentra internado en sala de terapia intensiva. Un estado de salud que, por estas horas es crítica.

El último parte médico publicado por la agencia Noticias Argentinas dio cuenta que Guerra tiene múltiples lesiones vasculares de intestino delgado vesicular y colónica, y fractura de peroné izquierdo.

La cadete también resultó herida por las balas, pero está fuera de peligro . Uno de los disparos le rozó el pecho, y sufrió fractura de dos dedos de la mano derecha por impacto de otro proyectil. También una lesión por una esquirla en la pierna izquierda.

Uno de los delincuentes recibió al menos dos disparos, pero logró escapar junto a su cómplice, aunque están siendo buscados intensamente por la Policía. Policía Científica confirmó que fueron encontrados 15 casquillos de bala en la calle .

Interviene la UFI N°1 de Morón bajo la carátula de “Tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Yolanda, una vecina del barrio fue una de las primeras personas que intento ayudar a los oficiales porteños que resultaron heridos. "Escuché un montón de disparos y cuando salí a la calle vi a uno de mis nietos con sangre en las piernas. Pensé que le había tirado a él, pero estaba asistiendo al agente herido. Me acerqué al oficial y lo agarré de las manos para que se quedara en el piso porque se quería levantar. Ni gritaba pobrecito, sólo quería levantarse", relató la vecina moronense.

La mujer contó que el ruido de los disparos hicieron que salga a la calle y logró asistir en primera persona a Guerra: "Yo le vi que tenía dos tiros. Uno en el abdomen y otro en la pierna. Le hicimos un torniquete porque sangraba y la chica gritaba mucho. Estaba en shock", detalló.

La mujer insistió en que el mal herido "estaba tirado en el piso" y que trataba de levantarse: "yo le decía que no se moviera", contó. "Me decía que le dolía la panza, tenía un balazo ahí", dijo la mujer, quien informó que a los pocos minutos llegó la ambulancia y se lo llevaron al hospital "que estaba en la esquina".

Fuente: Clarín