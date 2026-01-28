Allanaron la casa del exnovio de Luciana Muñoz, la joven que está desaparecida hace más de un año en Neuquén

NACIONALES

La desaparición de Luciana Muñoz sigue siendo un enigma sin respuesta en Neuquén pero en las últimas horas sumó un nuevo capítulo. A más de un año de la última vez que la vieron, la Policía hizo tres allanamientos simultáneos en el barrio Parque Industrial, entre ellos la casa y la barbería de la expareja de la joven, Maximiliano Avilez.

Ante la falta de respuestas en el caso de Luciana, cualquier movimiento policial vuelve a encender alarmas. Sin embargo, el coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, Agustín Galeano , explicó que los procedimientos no están relacionados con la búsqueda de la mujer.

Según explicó al diario La Mañana de Neuquén , los allanamientos fueron ordenados en el marco de otra investigación , impulsada por la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 20 del barrio Parque Industrial.

Dicha causa se originó a partir de un violento episodio ocurrido el 14 de enero, en el cual un hombre de 34 años resultó baleado en el pecho.

Durante los recientes operativos, la Policía secuestró un cartucho de fogueo calibre 7.62 y un revólver calibre 32 largo con numeración limada.

Maximiliano Avilez, el exnovio de Luciana Muñoz, fue imputado por falso testimonio en agosto del año pasado. La Justicia determinó que mintió al declarar que no estuvo con la joven el día de su desaparición, cuando testigos y peritajes tecnológicos lo ubicaron cerca de su casa . Por ese motivo, la causa contra el acusado fue elevada a juicio.

Según la investigación judicial, Avilez habría mentido al menos en dos oportunidades . La primera fue el 27 de julio de 2024 , casi 10 días después de que se denunciara la desaparición de su expareja.

La segunda, el 23 de agosto, cuando volvió a declarar ante la Fiscalía. En ambas ocasiones sostuvo que la relación con Luciana había terminado meses antes, aunque otros testimonios indicaron que estuvieron juntos entre el 8 y el 10 de julio.

Las cámaras de seguridad registraron a Luciana caminando sola y desorientada el 13 de julio de 2024 por la esquina de 8 de Diciembre y 1° de Enero. Vestía una camisa negra, un jean claro y zapatillas negras. Desde ese momento, su paradero es un misterio.

Los operativos de búsqueda fueron intensos y extensos : rastrillajes en más de mil hectáreas, sobrevuelos a lo largo de 120 kilómetros, patrullajes náuticos en los ríos Limay y Neuquén y el análisis de más de 800 horas de grabaciones. Nada dio resultados.

Con el paso de los meses y ante la ausencia total de pistas , el juez de garantías Lucas Yancarelli resolvió que la causa pasara a la Justicia Federal bajo la hipótesis de trata de personas . La decisión contempló factores de vulnerabilidad que, según el Ministerio Público Fiscal, podrían haber expuesto a Luciana a redes delictivas.

Tras el cambio de jurisdicción, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de 10 millones de pesos por información sobre su paradero. A eso se suman los 100 millones ofrecidos por la provincia de Neuquén. Hasta ahora, el silencio sigue siendo la única respuesta.

Fuente: TN