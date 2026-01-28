Poner limón en las manchas amarillas de la almohada: para qué sirve y cómo usarlo

NACIONALES

Con el paso del tiempo, las almohadas suelen acumular manchas amarillas que se generan por el sudor, los aceites del cuerpo y el polvo. Si bien quitarlas parece todo un desafío, existe un truco casero que puede solucionar este problema fácilmente: ponerles limón .

Este ingrediente, gracias a su ácido cítrico, ayuda a descomponer las manchas incrustadas en las fibras de la almohada, sin necesidad de usar productos químicos agresivos. Además, sus propiedades antibacterianas y antifúngicas eliminan bacterias y hongos que se acumulan con el uso diario.

Por otro lado, el aroma natural de esta fruta deja un olor fresco y agradable , ideal para renovar la sensación de limpieza en el dormitorio.

Fuente: TN