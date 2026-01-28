Desesperada búsqueda de una joven argentina en Los Ángeles: su familia perdió el rastro hace una semana y pide ayuda para encontrarla

NACIONALES

Narela Barreto, una chica argentina de 21 años, desapareció esta semana en la ciudad de Los Ángeles y esto abrió una dramática búsqueda entre familiares y amigos, que se organizan para encontrarla desde Argentina.

Según relataron familiares, Narela fue vista por última vez el 21 de enero. Desde ese momento, su entorno no volvió a tener noticias y crece la preocupación. Sus padres viven en Argentina.

La alerta fue difundida inicialmente por una prima de la joven a través de redes sociales. “Ella es Narela Micaela Márquez Barreto. Está desaparecida desde el día 21/01/2026, fue vista por última vez en la ciudad de Los Ángeles, California, EE.UU. Mi prima es argentina y no tenemos nada de información sobre ella hace días . Toda una comunidad de familia y amigos espera noticias, pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros”, escribió en Facebook .

Narela es de Banfield, estaba alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles . Hace dos años que vive en Estados Unidos y, según contó su entorno, tiene todos los papeles en regla. La familiar pidió colaboración para difundir el caso, y solicitó que cualquier dato sea comunicado a las autoridades correspondientes o en el teléfono que figura en las imágenes compartidas.

Incluso mencionaron que entraron en contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para saber si había sido detenida por ellos, pero les indicaron que no fue detenida. También hablaron con la embajada de Argentina en aquel país.

“Tiene todos sus papeles y la visa”, dijo Luján, una amiga que también vive en Estados Unidos, citada por TN . Ella y un grupo de conocidos comenzaron a salir a pegar carteles por el barrio para tratar de encontrarla.

La familia insiste en la difusión del caso para obtener información que permita dar con el paradero de la joven y reiteró el pedido de colaboración a la comunidad.

Fuente: Clarín